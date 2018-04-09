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Eczacıbaşı VitrA, CEV Kupası şampiyonluğu için sahaya çıkıyor

2018 CEV Kupası Finali ilk maçında rakibi Minchanka Minsk'i deplasmanda 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, yarın kupayı kaldırmak için sahaya çıkacak. Finale sırasıyla VC Oudegem, Yamamay e-work Busto Arsizio, Yenisei Krasnoyarsk ve SSC Palmberg...

Eczacıbaşı VitrA, CEV Kupası şampiyonluğu için sahaya çıkıyor

2018 CEV Kupası Finali ilk maçında rakibi Minchanka Minsk'i deplasmanda 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, yarın kupayı kaldırmak için sahaya çıkacak.
Finale sırasıyla VC Oudegem, Yamamay e-work Busto Arsizio, Yenisei Krasnoyarsk ve SSC Palmberg Schwerin takımlarını eleyerek yükselen turuncu beyazlılar, kupanın son maçında iki set almaları halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
Final oynayacakları için heyecanlı olduklarını söyleyen kaptan Jordan Larson, "Bu sezon, bu takımla birlikte oynamak çok eğlenceli ve CEV Kupası'nı kazanmak bunu daha da eğlenceli kılacak. Yapabileceklerimize ve bu zamana kadar geldiğimiz noktada takımıma olan güvenim tam. Finalde, Eczacıbaşı VitrA'yı gururla tekrardan temsil edeceğiz" diye konuştu.
2018 CEV Kupası Final maçı yarın saat 19:00'da, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak ve Smart Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

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