Eczacıbaşı VitrA, CEV Kupası'nda yarı finalde!

Eczacıbaşı VitrA - Yenisei Krasnoyarsk: 3-0

Gökhan HEBEPÇİ - İSTANBUL /

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Svetlana Zotovic (Sırbistan), Cristian Eduard Botezatu (Romanya)

ECZACIBAŞI VİTRA: Güldeniz Önal, Meliha İsmailoğlu, Tijana Boskovic, Beyza Arıcı, Simge Şebnem Akoz (L), Hande Baladin, Rachael Adams, Büşra Kılıçlı, Jordan Larson, Ezgi Dilik, Gözde Yılmaz, Ceren Nur Domaç, Dilara Bağcı (L), Maja Ognjenovic

YENISEI KRASNOYARSK: Olga Efimova, Iana Manziuk, Ekaterina Efimova, Ksenia Bondar, Svetlana Kriuchkova (L), Natalia Malyhk, Victoriia Chaplina, Evgeniia Shcheglova, Inna Molodtsova, Evgeniya Kondrashkina, Oleksandra Peretiatko, Natalia Simonenko

SETLER: 25-20, 25-11, 25-18

SÜRE: 77 dakika (31, 22, 24)

2018 Kadınlar CEV Kupası çeyrek final etabındaki ilk maçta deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Rusya'nın Yenisei Krasnoyarsk takımını evinde oynadığı rövanşta karşılaşmasında da 25-20, 25-11 ve 25-18'lik setlerle 3-0 yenen Eczacıbaşı VitrA, adını yarı finale yazdırdı.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk setinde iki ekip de kafa kafaya bir performans sergilerken, setin son bölümünü iyi oynayan Eczacıbaşı VitrA, seti 25-20 kazanarak maçta durumu 1-0'a getirdi.

İkinci sette oyuna tamamıyla ağırlığını koyan temsilcimiz, rakibine yaklaşma şansı tanımazken bu seti de 25-11'lik sonuçla geçti. İlk maçı 3-1 kazandığı için ikinci mücadelede 2 set alması yeterli olan Eczacıbaşı VitrA, bu setin ardından yarı finale yükselmeyi garantiledi.

Formalite gereği oynanan üçüncü sette de rakibine karşı 25-18'lik üstünlük kuran Eczacıbaşı VitrA, salondan 3-0 galip ayrıldı.

Eczacıbaşı VitrA'nın yarı finaldeki rakibi SSC Palmberg Schwerin - Pomi Casalmaggiore eşleşmesinin galibi olacak.

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