Eczacıbaşı VitrA, CEV Kupası'nda çeyrek finalde

Yamamay e-work Busto Arsizio - Eczacıbaşı VitrA: 1-3

Çeyrek finaldeki rakip Yenisei Krasnoyarsk

Uğur DEMİRKIRDI - Gökhan HEBEPÇİ / BUSTO ARSIZIO (İtalya), ()

SALON: Palayamamay

HAKEMLER: Chantal Kaiser (Fransa), Sandl Kramar (Hırvatistan)

YAMAMAY E-WORK BUSTO ARSIZIO: Vittoria Piani, Federica Stufi, Ilaria Spirito - L, Alessia Gennari, Stefania Dall'igna, Alessia Orro, Sarah Wilhite, Valentina Diouf, Michelle Hackley-Bartsch, Beatrice Berti, Beatrice Negretti - L, Silvana Chausheva, Alexandra Botezat

ECZACIBAŞI VİTRA: Güldeniz Önal, Meliha İsmailoğlu, Tihaja Boskovic, Beyza Arıcı, Simge Şebnem Akoz - L, Hande Baladin, Rachael Adams, Büşra Kılıçlı, Jordan Larson, Ezgi Dilik, Gözde Yılmaz, Dilara Bağcı - L, Maja Ognjenovic

SETLER: 25-20, 18-25, 18-25, 24-26

SÜRE: 104 dakika (26, 25, 25, 28)

2018 Kadınlar CEV Kupası 8'li final rövanş maçında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda İtalyan temsilcisi Yamamay e-work Busto Arsizio ile karşılaştı. İlk maçı kendi sahasında 3-1'lik skorla kazanan Eczacıbaşı, ikinci maçı da 20-25, 25-18, 25-18 ve 26-24'lük setlerle 3-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Temsilcimizin çeyrek finaldeki rakibi Rusya ekibi Yenisei Krasnoyarsk olacak.

Palayamamay'da oynanan müsabakaya Eczacıbaşı VitrA; Güldeniz Önal, Meliha İsmailoğlu, Simge Şebnem Akoz (Libero), Büşra Kılıçlı, Jordan Larson ve Ezgi Dilik 6'lısıyla başlarken, ev sahibi ekip; Alessia Gennari, Alessia Orro, Valentina Diouf, Michelle Bartsch, Beatrice Berti ve Ilaria Spirito (Libero) 6'lısıyla başladı.

Maça iyi bir başlangıç yapan ev sahibi ekip, 25-20'lik skorla ilk seti önde kapattı ve karşılaşmada durumu 1-0'a getirdi.

Mücadelenin ikinci setiyle birlikte üstünlüğü ele alan temsilcimiz Eczacıbaşı VitrA, ikinci setteki üstün ve etkili oyunuyla setten 25-18 galip ayrıldı ve setlerde durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü sette de oyunu domine eden Eczacıbaşı, tamamını üstün götürdüğü seti yine 25-18'lik skorla geçerek 2-1 öne geçti ve bir üst tura yükselmeyi garantiledi. Dördüncü sette de rakibinin bileğini büken Eczacıbaşı VitrA, 26-24'lük skorla maçtaki durumu 3-1'e getirdi ve salondan galibiyetle ayrıldı.

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