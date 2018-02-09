Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu'dan vergi dairesindeki patlamayla ilgili çarpıcı açıklama
Bakan Soylu, Bayrampaşa'da açıkladı...
Suriye sınır hattındaki karakollara ziyaret
Şırnak Valisi Aktaş, Suriye sınır...
Flaş... TSK 'dan Afrin açıklaması
Flaş... TSK 'dan Afrin açıklaması
Juncker: 2025’e kadar altı Balkan ülkesi daha AB’ye girebilir
2025’e kadar altı Balkan ülkesi...

Eczacıbaşı VitrA, CEV Kupası'nda çeyrek finalde

Yamamay e-work Busto Arsizio - Eczacıbaşı VitrA: 1-3 Çeyrek finaldeki rakip Yenisei Krasnoyarsk Uğur DEMİRKIRDI - Gökhan HEBEPÇİ / BUSTO ARSIZIO (İtalya), () SALON: Palayamamay HAKEMLER: Chantal Kaiser (Fransa), Sandl Kramar (Hırvatistan) YAMAMAY...

Eczacıbaşı VitrA, CEV Kupası'nda çeyrek finalde

Yamamay e-work Busto Arsizio - Eczacıbaşı VitrA: 1-3

Çeyrek finaldeki rakip Yenisei Krasnoyarsk

Uğur DEMİRKIRDI - Gökhan HEBEPÇİ / BUSTO ARSIZIO (İtalya), ()

SALON: Palayamamay
HAKEMLER: Chantal Kaiser (Fransa), Sandl Kramar (Hırvatistan)
YAMAMAY E-WORK BUSTO ARSIZIO: Vittoria Piani, Federica Stufi, Ilaria Spirito - L, Alessia Gennari, Stefania Dall'igna, Alessia Orro, Sarah Wilhite, Valentina Diouf, Michelle Hackley-Bartsch, Beatrice Berti, Beatrice Negretti - L, Silvana Chausheva, Alexandra Botezat
ECZACIBAŞI VİTRA: Güldeniz Önal, Meliha İsmailoğlu, Tihaja Boskovic, Beyza Arıcı, Simge Şebnem Akoz - L, Hande Baladin, Rachael Adams, Büşra Kılıçlı, Jordan Larson, Ezgi Dilik, Gözde Yılmaz, Dilara Bağcı - L, Maja Ognjenovic
SETLER: 25-20, 18-25, 18-25, 24-26
SÜRE: 104 dakika (26, 25, 25, 28)

2018 Kadınlar CEV Kupası 8'li final rövanş maçında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda İtalyan temsilcisi Yamamay e-work Busto Arsizio ile karşılaştı. İlk maçı kendi sahasında 3-1'lik skorla kazanan Eczacıbaşı, ikinci maçı da 20-25, 25-18, 25-18 ve 26-24'lük setlerle 3-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Temsilcimizin çeyrek finaldeki rakibi Rusya ekibi Yenisei Krasnoyarsk olacak.
Palayamamay'da oynanan müsabakaya Eczacıbaşı VitrA; Güldeniz Önal, Meliha İsmailoğlu, Simge Şebnem Akoz (Libero), Büşra Kılıçlı, Jordan Larson ve Ezgi Dilik 6'lısıyla başlarken, ev sahibi ekip; Alessia Gennari, Alessia Orro, Valentina Diouf, Michelle Bartsch, Beatrice Berti ve Ilaria Spirito (Libero) 6'lısıyla başladı.
Maça iyi bir başlangıç yapan ev sahibi ekip, 25-20'lik skorla ilk seti önde kapattı ve karşılaşmada durumu 1-0'a getirdi.
Mücadelenin ikinci setiyle birlikte üstünlüğü ele alan temsilcimiz Eczacıbaşı VitrA, ikinci setteki üstün ve etkili oyunuyla setten 25-18 galip ayrıldı ve setlerde durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü sette de oyunu domine eden Eczacıbaşı, tamamını üstün götürdüğü seti yine 25-18'lik skorla geçerek 2-1 öne geçti ve bir üst tura yükselmeyi garantiledi. Dördüncü sette de rakibinin bileğini büken Eczacıbaşı VitrA, 26-24'lük skorla maçtaki durumu 3-1'e getirdi ve salondan galibiyetle ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Maçtan detaylar
- Genel detaylar
- Takımın sevinci

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314