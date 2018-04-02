Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İYİ Parti'de kurultay coşkusu
Meral Akşener 1060 oy ile...
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155 gözaltı, 212 bin TL ceza
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155...
Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı, çok sayıda şehit ve yaralılar var
Eruh'ta hain saldırı, 6 ŞEHİT...
Bayburt'ta minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü, yaralılar var
Minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü,...

Eczacıbaşı VitrA, CEV Kupası finali ilk maçında Minchanka deplasmanında

İstanbul Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası finali ilk maçında yarın deplasmanda Belarus temsilcisi Minchanka ile karşılaşacak. Turuncu-beyazlı ekip Belarus'ta avantaj arayacak ve rövanş maçı 10 Nisan Salı günü...

Eczacıbaşı VitrA, CEV Kupası finali ilk maçında Minchanka deplasmanında

İstanbul

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası finali ilk maçında yarın deplasmanda Belarus temsilcisi Minchanka ile karşılaşacak.
Turuncu-beyazlı ekip Belarus'ta avantaj arayacak ve rövanş maçı 10 Nisan Salı günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Belarus'un başkenti Minsk'teki Uruchje Spor Sarayı'nda yarın oynanacak ilk maç 19.30'da başlayacak.
Turuncu-beyazlı ekipten  Büşra Kılıçlı, Belarus deplasmanından avantajlı bir skorla dönmek istediklerini belirtip; "CEV Kupası bir adım uzağımızda, kupayı havaya kaldırmak için Minchanka maçı hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Rakibimiz önceki maçlarda oldukça iyi bir takım oyunu oynadı. Özellikle çıktıkları yarı final maçları oldukça zorluydu ve son maçı altın sette kazanmayı bildiler. Yapmamız gereken rakibi iyi analiz edip, sahada kendi takım oyunumuzu ortaya koymak. Final maçında ev sahibi olmak bizim için avantaj ama önce Belarus'taki maçı düşünüp, ona odaklanmalıyız. Kendimize olan inancımız ve güvenimiz tam, kupayı evimize getirmek için can atıyoruz" dedi.
(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314