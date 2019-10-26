Eczacıbaşı VitrA - Beşiktaş: 3-0

İSTANBUL, ()

SALON: Eczacıbaşı Spor Salonu

HAKEMLER: Bülent Bozkurt, Mehmet Gül

ECZACIBAŞI VİTRA: Kim, Gamze, Gibbemeyer, Natalia, Melis, Ergül, Simge (L), Saliha

BEŞİKTAŞ: Dilara, Büşra, Arelya, Fulden, Su, Ceyda, Merve (L), İrem, Fatma, Mislina, Doğa, Tuğçe, Ece, Arelya

SETLER: 25-15, 25-5, 25-19

SÜRE: 70 dakika (24, 19, 27)



Vestel Venus Sultanlar Ligi 4'üncü hafta karşılaşmasında Beşiktaş'ı konuk eden Eczacıbaşı VitrA, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla, Eczacıbaşı VitrA ligde yoluna yenilgisiz devam etti.

Karşılaşma öncesi Eczacıbaşı VitrA taraftar grubu Tigers, turuncu-beyazlıların altyapısından yetişen ve kulübe uzun seneler emek veren eski kaptanları Büşra Kılıçlı'yı da unutmayarak çiçek takdim etti.



