Eczacıbaşı VitrA, Ankara’da galip
PTT - Eczacıbaşı VitrA: 0-3 ANKARA,() - SALON: TVF Başkent Voleybol Salonu HAKEMLER: Erhan Alparslan, Ayşim Erginay PTT: Leyva, Janset, Polen, G. Dimitrova, N. Dimitrova, Aslıhan, Ceren (L), Yağmur, Dolunay, Ezgi. ECZACIBAŞI VİTRA: Hande,...
PTT - Eczacıbaşı VitrA: 0-3
ANKARA,() -
SALON: TVF Başkent Voleybol Salonu
HAKEMLER: Erhan Alparslan, Ayşim Erginay
PTT: Leyva, Janset, Polen, G. Dimitrova, N. Dimitrova, Aslıhan, Ceren (L), Yağmur, Dolunay, Ezgi.
ECZACIBAŞI VİTRA: Hande, Lauren, Melis, Kim, Beyza, Lloyd, Simge (L), Gamze, Natalia.
SETLER: 0-3 (16-25, 17-25, 13-25)
SÜRE: 75 dakika (26, 25, 24)
Vestel Venus Sultanlar Ligi 8’inci hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı VitrA, PTT’yi deplasmanda 3-0 mağlup etti.
Karşılıklı sayılarla başlayan ilk sette etkili blok performansıyla üstünlük sağlayan turuncu-beyazlılar, Hande Baladın’ın defansları ve orta oyuncu Lauren Gibbemeyer’ın 6 sayılık katkısıyla ilk seti 25-16 önde tamamladı. 2’nci sette kontrolü elinde tutan konuk ekip, 12-8 önde girdiği teknik mola sonrası, kaptan Yeon Koung Kim ve Melis Durul’un hücumlarıyla farkı açarak seti 25-17 noktaladı. Son sete 6-1’lik seriyle başlayan Eczacıbaşı VitrA, Beyza Arıcı ve sonradan oyuna giren Natalia Pereira’nın file üzerindeki etkili oyunuyla seti 25-13 kazanarak, ligde üst üste 8’inci galibiyetini elde etti.
Turuncu beyazlılarda günün en skorer isimleri 14 sayıyla Yeon Koung Kim, 12 sayıyla Hande Baladın ve 10 sayıyla Lauren Gibbemeyer oldu.
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