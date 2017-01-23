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Eczacıbaşı Spor Kulübü, yıldız adaylarını "Geleceğe Smaç" projesinde buluşturuyor

İSTANBUL, () - TÜRK sporuna 50 yıldır çok sayıda sporcu ve spor adamı kazandırarak önemli hizmetlerde bulunan Eczacıbaşı Spor Kulübü, çalışmalarını altyapılarda yaygınlaştırmak, binlerce çocuğa spor kültürü kazandırmak ve...

Eczacıbaşı Spor Kulübü, yıldız adaylarını "Geleceğe Smaç" projesinde buluşturuyor

İSTANBUL, () - TÜRK sporuna 50 yıldır çok sayıda sporcu ve spor adamı kazandırarak önemli hizmetlerde bulunan Eczacıbaşı Spor Kulübü, çalışmalarını altyapılarda yaygınlaştırmak, binlerce çocuğa spor kültürü kazandırmak ve geleceğin yıldızlarını keşfetmek üzere "Geleceğe Smaç" projesini başlattı.

Geleceğe Smaç projesi kapsamında 2016-2017 sezonunda İstanbul'da 4 ve Bursa'da iki ayrı kampüste voleybol okulları ile gelişim takımları çalışmalarını başlatan Eczacıbaşı Spor Kulübü, bu kampüslerde yetenek taraması çalışmalarını sürdürürken altyapı takımlarına seçilen sporcu adaylarını İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasındaki merkezlerinde antrenmanlara alıyor. Eczacıbaşı Spor Kulübü, çocukların erken yaşlarda voleybola başlamasında en önemli etken olan aileleri bu projeye kazandırmak ve aileleri Geleceğe Smaç projesiyle ilgili bilgilendirmek üzere önceki gün İstanbul'da Kovan Spor Kültürü Merkezi'nde 6-12 yaş arası öğrenciler ve aileleri için Ailemle Voleybol Şenliği düzenledi. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen Ailemle Voleybol Şenliği'nde anne, baba ve çocukların katıldığı aile maçlarının yanı sıra sadece anne ve babaların oynadığı park voleybolu maçları ile sadece çocukların katıldığı dön kazan voleybol ve mini voleybol maçları oynandı. Şenliğe katılan aileler, gün boyunca çeşitli etkinlikler ve oyunlarla hep birlikte keyifli zaman geçirdiler.

Ailemle Voleybol Şenliği'nin ödül töreninde konuşan Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, altı yaşından itibaren kızlara voleybolu sevdirmek ve voleybolu onların hayatının vazgeçilmez bir parçası haline getirmek istediklerini belirterek, "Bugün burada voleybol oynayan küçükleri ileride çok önemli voleybolcular olarak görebiliriz. Ama dünyanın önemli voleybolcuları arasına giremeseniz de sizleri ileride sağlıklı, kendine güvenen, takım çalışmasını öğrenmiş, mücadele etmeyi öğrenmiş gençler ve yetişkinler olarak göreceğimizi biliyoruz. Sizler gelecekte başarılı birer voleybolcu olmasanız da başarılı birer iş kadını olacak ve geleceğimize yön vereceksiniz" dedi.

Faruk Eczacıbaşı'nın konuşmasının ardından İlk Koçluk Deneyimim programına katılan 15-17 yaş aralığındaki Eczacıbaşı Gelişim Takımı sporcularına sertifikalarını verilirken, şenliğe katılan tüm sporcular da madalyalarını aldılar.

 

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