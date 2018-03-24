EA Permit Yürüyüş Yarışması'nın birincisi Meryem Bekmez oldu

Ercan ATA/ANKARA,()

Slovakya'nın Dudince şehrinde düzenlenen EA Permit Yürüyüş Yarışması'nda Türk sporcu Meryem Bekmez, 10 kilometre U20 Kadınlar Kategorisi'nde 45:16 derecesi ile birinci oldu. Şampiyona rekorunu kıran Bekmez, Türkiye rekorunu ise 18 saniye ile kaçırdı.

17 ülkenin katılım gösterdiği EA Permit Yürüyüş Yarışması'nda 12 sporcu U20 Kadınlar, 11 yarışmacı U20 Erkekler ve 9 sporcu da U18 Erkekler kategorisinde start aldı. Yarışmada Meryem Bekmez, 45:16 derecesi ile 2002 yılından bu yana kırılamayan şampiyona rekorunu kırdı ve birinci oldu.

Mayıs ayında Çin'de düzenlenecek olan Dünya Yürüyüş Kupası öncesinde son test niteliğinde olan yarışmada şampiyona rekoru kıran Meryem Bekmez, dünya şampiyonası öncesi etkili bir performans gösterdi.

(FOTOĞRAFLI)