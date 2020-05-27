E-Spor pazarı 1,5 milyar dolara koşuyor

KPMG Football Benchmark ekibi, koronavirüs döneminde E-Spor’un yükselişini araştırdı. Araştırmaya göre; koronavirüs dönemindeki E-Spor oyun satışları yüzde 63 arttı. 2021 yılına kadar yüzde 21.7 büyümesi beklenen E-Spor'un piyasa değeri 1,5 milyar doları bulacak

Koronavirüs pandemisi nedeniyle dünyadaki tüm spor organizasyonları dururken, bu süreçte E-Spor'a ilgi arttı. KPMG Football Benchmark ekibi E-Spor dünyasını araştırdı. Küresel karantina döneminde büyümeye devam eden E-Spor dünyasında oyun satışları yüzde 63 arttı. Araştırmaya göre E-Spor’un 2021 yılına kadar yüzde 21.7 oranında büyümesi, piyasa değerinin 1,5 milyar dolara çıkması bekleniyor. Aynı dönemde sinema endüstrisinin yüzde 4.4, müziğin yüzde 3.5, radyonun ise yüzde 2.1 küçülmesi öngörülüyor.

664 milyon kişi takip edecek

2015 yılnda 235 milyon kişinin izlediği E-Spor'un şu anda toplam 454 milyon kişi tutkuyla takip ediyor. 2022 yılında ise E-Spor'un takipçi sayısının 644 milyon olacağı hesaplanıyor. E-Spor kitlesinin yaş ortalaması da dikkat çekici. Dünya futbolunu izleyenlerin yaş ortalaması 39, Premier Lig'i takip edenlerin yaş ortalaması 42'yken, NBA'nin izleyici kitlesinin yaş ortalaması 53. E-Spor takipçilerinin yaş ortalaması ise 32.

Yaklaşık 32 milyon oyuncu bulunuyor

KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Koronavirüs döneminde her yerde E-Spor turnuvaları izledik. E-Spor çok büyük bir endüstri olmaya koşuyor. Koronavirüs bunu hızlandırdı. Salgın dönemi yaşanan küresel karantina, sonrasında başlayan kontrollü sosyal hayat en fazla gençleri etkiliyor. Gençler E-Spor dünyasına çok ilgili ve bir futbolcu olmak için çabalamak yerine E-Spor oyuncusu olmayı tercih ediyorlar. Şu anda yaklaşık 32 milyon E-Spor sporcusu var. Bu gelecek yıllarda daha da artacaktır. Olimpiyatların E-Spor'a açılması halinde rakamların katlanarak büyüdüğünü görebileceğiz” dedi.

İşte spor organizasyonlarını izleyenlerin yaş ortalaması: