(düzeltme) Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim,PSG-Barcelona maçına yorum getirdi

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, PSG-Barcelona maçına yorum getirdi

"İyi oynayarak kazandılar"

İSTANBUL, ()

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi ikinci tur ilk maçında Paris Saint Germain'in, Barcelona'yı 4-0 gibi açık bir farkla mağlup etmesine, "Lig'de bundan daha iyi oynadığı maçları vardı. Dün gece de iyi oynadılar ve kazandılar" yorumunu yaptı.

Terim, bazı takımların artık "baş"a oynama konusunda önemli hamleler yaptıklarına dikkati çekerek, "PSG bunlardan biri. Birçok takım daha göreceğiz ki, başarı adına önemli maçlar kazanıp tırmanışlarını sürdürecektir" diye konuştu.