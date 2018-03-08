Düzcespor'da başkan Algün istifa etti

Tezcan SOLMAZ (DÜZCE), ()



Düzcespor Başkanı Cihat Algün, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'la birlikte ortak basın toplantısı düzenleyerek başkanlıktan istifa ettiğini açıkladı.

Algün bir çok şanssızlık yaşadıkların söyleyerek, "Bu kulübün başkanı olmaktan onur duydum. Biliyorsunuz Düzcespor'u bu dönem aldığımızda kulübümüz neredeyse kayyuma kalan bir kulüptü. Biz bundan önce ki belediye başkanımızın tavsiyesi ile kulübümüzü aldık. Kulübümüzü hepimize yakışır, Düzcemize yakışır, Düzcespor'a yakışır bir kulüp olma yolunda, hedefleri olan bir kulüp yapma, şampiyonluk hedefi ile yola çıkan bir takım olmak adına bir çok fedakarlıklarla, yönetim, futbolcular olarak büyük fedakarlıkla kulübü bu noktaya getirdik. Kulüp şu anda play-off aşamasında. Şampiyonluk hedefi ile yola çıktık ancak bir çok şanssızlık yaşadık. Özellikle transfer yasağının olması bizi etkiledi. Bunun dışında hocalarımızın değişiklikleri, futbolcu değişiklikleri oldu ama kulüp bu noktaya geldi. İyi bir noktada şu an. Bu ligden çıkması adına hem puan durumuyla hem sıralamasıyla en büyük adaylardan bir tanesi oldu." dedi.

Kendisinin inşaat işleri olduğunu ifade eden Algün konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ancak bu noktada malumunuz benim de inşaat işlerim ve çok yoğun projelerimiz var. Ben bu yoğun çalışma temposu içerisinde bugünden sonra kulübe çok fazla faydalı olamayacağımı düşünüyorum. Bu kulüp hepimizin, bu kulübe de zarar vermek istemiyorum. Başkanımızda sağ olsun bu önerimizi kabul etti. Bugünden sonra hedeflediğimiz noktada başkanımızda başkanlığında kulübümüz hedeflediğimiz noktaya gelecektir. Bu amaçla bugüne kadar kulübümüze destek veren Bakanımıza, valimize, belediye başkanımıza, yönetim kurulu arkadaşlarımıza, takım oyuncularımıza ve idari kadrosu ile Düzcelilere teşekkür etmek istiyorum. Kulübümüzün şu anda hiçbir borcu yok, futbolcuların alacağı yok. Primlerine kadar ödendi. Ben şahsım olarak 3 milyon olarak para harcadım. Bunun bir bölümünü içeride bırakarak 1 milyon 500 bin lirasını kulübe bağışlıyorum. Yeni bir kadro, yeni yönetim ile kulübümüzü 2'nci Lig'de görürüz diye umut ediyorum" açıklamasını yaptı.

Başkan Dursun Ay ise, Algün'e çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Bizde Düzcemizin saygın iş adamlarından Cihat Bey'e yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Özverili çalışmaları oldu. Kendisi bana birkaç kez işlerim çok yoğun projelerimiz var dediğinde ben birkaç kez öteledim. Ancak kendisi kararını verdi ve bugünden itibaren kendisinin devam edemeyeceğini söyledi. Bizde kendisinin bu görüşünü saygı ile karşılıyoruz. Bugüne kadar yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İlerleyen günlerde alınacak kongre kararı ile Düzcespor yeniden başkanlık seçimine gidecek. Bu süreç içerisinde yapılan istişarelerle Düzcespor'da yönetime talip olanların fikirleri de alınacak.

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