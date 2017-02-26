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Düzcespor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 2-3

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () STAT:18 Temmuz HAKEMLER: Ali Şansalan (xxx), Gökmen Canlıdinç (xxx), Necdet Çelik (xxx) DÜZCESPOR: Salih (x)- Oğuzhan (x), Kerem (x), Barış (xx), Rıdvan (xx) (Dk.45 İsmail xx), Mesut (x) (Dk.45 Emre xx), Tayfun (xx),...

Düzcespor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 2-3

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()
STAT:18 Temmuz
HAKEMLER: Ali Şansalan (xxx), Gökmen Canlıdinç (xxx), Necdet Çelik (xxx)
DÜZCESPOR: Salih (x)- Oğuzhan (x), Kerem (x), Barış (xx), Rıdvan (xx) (Dk.45 İsmail xx), Mesut (x) (Dk.45 Emre xx), Tayfun (xx), Zihni (x), Berk (xx), Ömer (xx) (Dk.69 Teoman x), Sercan (xx)
BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Gökhan (xxx)- Erkan (xxx), Tolga (x), Ali (xx)(Dk.63 Oktay xx), Mehmet (x) (Dk.88 Emrah), Erhan (xx), Muhammet (x), Emrah (xx), Uğur (xx) (Dk.63 Muhammed xx), Celal (x), Çağrı (xxx)
GOLLER: Dk.55 Emre, Dk.90+5 Tayfun (Düzcespor), Dk.36 (Kendi kalesine) Sercan, Dk.53 Uğur, Dk.73 Çağrı, (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)
SARI KARTLAR: Salih, Tayfun, Sercan, Oğuzhan (Düzcespor), Erkan, Çağrı, Emrah (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)
SPOR Toto 3'üncü lig 2'nci Grup'ta Düzcespor, kendi sahasında karşılaştığı Bodrum Belediyesi Bodrumspor'a 3-2 yenildi.
36'ıncı dakikada Bodrum Belediyesi Bodrumspor atağında defansta yaşanan karambolde Sercan, ters vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi: 0-1.
52'nci dakikada Düzcespor penaltı atışı kazadı. Tolga’nın eline çarpan top sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Emre’nin kullandığı penaltıyı kaleci Gökhan kornere çeldi.
53'üncü dakikada Bodrum Belediyesi Bodrumspor atağında sağ kanattan kale önüne yapılan ortada topu önünde bulan Uğur'un şutu ağlara gitti: 0-2.
55'inci dakikada Düzcespor atağında sağ kanattan yapılan ortada topun gelişine vuran Emre topu ağlara gönderdi: 1-2.
73'üncü dakikada Bodrum Belediyesi Bodrumspor atağında topla ilerleyen Çağrı'nın ceza sahası içerisinden çektiği şut ağlarla buluştu: 1-3.
85'inci dakikada iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Maçın hakemi Ali Şansalan'ın futbolcuları sakinleştirmesinin ardından maç kaldığı yerden devam etti.
90+5'inci dakikada Düzcespor atağında ceza sahası içerisine yapılan ortada Tayfun'un kafa şutu ağlara gitti: 2-3.

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