Düzcespor - Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor: 0-2

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()



STAT: 18 Temmuz

HAKEMLER: Adem Bozkurt (xx), Onur İçyer (xx), Ömer Yüzer (xx)

DÜZCESPOR: Çağrı (x) - Hüseyin (x)(Dk.71 Çağrı x), Serhat (x), Buğra (x)(Dk.84 İsmail), Mustafa (x), Kemal (x)(Dk.60 Ahmet x), Tayfun (x), Burçak (x), Hayrettin (x), Enver (x), Oktay (x)

BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR : Ramazan (xxx) - Mert (xx)(Dk.75 Nazif xxx), Özkan (xx), Güray (xxx), Rahmi (xx), Hasan (xxx), Eren (xxx), Zafer (xx), Güney (xxx)(Dk.90+4 Berkay), Aykut (xx), Ali Kemal (xxx)(Dk.63 Gökhan x)

GOL: Dk.1 Güney, Dk 90+4 Nazif (Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor)

KIRMIZI KART: Dk.86 Gökhan (Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor)

SARI KART: Serhat, Kemal, Burçak, Enver, Oktay (Düzcespor), Rahmi, Aykut (Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor)

TFF 3. Lig 1. Grup maçında Düzcespor, sahasında Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor'a 2-0 yenildi.

MAÇTAN DAKİKALAR

1'inci dakikada Güney'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

90+4'üncü dakikada orta sahadan topu alan Nazif, Düzcespor kalecisini de çalımlayarak golünü attı: 0-2.

Karşılaşma Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor'un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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