Düzce'de şampiyon kızlara coşkulu karşılama

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () -

Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi 6'lı finallerinde namağlup 1'inci Lig'e yükselen Düzce Belediyespor, Düzce'de büyük bir coşkuyla karşılandı.

6'lı finallerde Fenerbahçe, Emlak Konut, İzmir Büyükşehir Belediye, Giresun Üniversitesi ve BOTAŞ ekipleriyle Adana'da karşılaşan Düzce Belediyespor, namağlup 1. Lig'e çıkma başarısı gösterdi.

COŞKULU KARŞILAMA

Adana'da yapılan finallerde şampiyon olan kadın basketbol takımı, Düzce'de meşale ve konfetilerle karşılandı. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce Belediyespor Kulüp Başkanı Hatun Albayrak Şengüloğlu, başkan yardımcıları ve sporcular tarafından karşılanan kadın basketbol takımında sevinç hakimdi. Başkan Ay, sporcuları tek tek tebrik etti.

"BÜTÇELERİ ÇOK YÜKSEK TAKIMLARI YENDİLER"

Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce Belediyesinin şampiyon diye ilan edilmesinin büyük bir mutluluk olduğunu belirterek, "Çocuklarla birlikte orada kupayı aldık. Kızlarımız birinci lige çıktılar. Kendilerini tebrik ediyoruz. Gerçekten Fenerbahçe gibi, Emlak Konut, BOTAŞ gibi bütçeleri çok yüksek olan kulüplerin arasından sıyrılarak buraya geldiler. Çocuklarımızı tebrik ediyoruz, azmin sonucu bu" diye konuştu.

"DÜZCE'YE HİÇ ŞANS VERİLMİYORDU, AMA BAŞARDILAR"

Kulüp Başkanı Hatun Albayrak Şengüloğlu ise, "Yüzde 90 tamamen Düzce'nin çocuklarının olduğu bir takımımız var. 6'lı finallerde Fenerbahçe, BOTAŞ, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Giresun Üniversitesi ve Emlak Konut’un içerisinden Düzce'ye baktığınızda hiçbir şans verilmiyordu ama hepsini birer birer yenerek kupayı kaldırmak bize nasip oldu. Bu kupayı kaldırmak bize yetmez, alttan gelen çocuklarımızda bizim bu sene Türkiye şampiyonu olacaklar. Normalde çok kolay değil ama ortaokullarda ve 14 yaş grubunda da 18’de de final oynarız diye düşünüyorum. Aynı kadronun içinden en az 10 tanesinin 3-4 sene sonra süper lig kadrosunda oynayacaklarına inanıyorum" şeklinde konuştu.

"BU KUPA İÇİN ÇOK ÇALIŞTIK"

Takım kaptanı Ronahi Zilan Kıran, çok mutlu olduğunu belirterek, "O şampiyonaya giderken de bu kupayı çok istedik. Bu kupa için çok çalıştık. Hem okulumuzu hem de antrenmanlarımızı eksik etmeden sürekli çalıştık ve elimizden geldiğince de bunu başardığımızı görüyorum. Çok istedik ve başardık" dedi.

Kıran ayrıca, seneye hedeflerinin de önce ligde kalıp, sonra da Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyledi.

Spor yapan insanın eğitimde de başarılı olabileceğini işaret eden Kıran, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bence spor yapan bir insanın zaten ahlaklı bir insan olduğu için ders ahlakı, dışarıdaki ahlakı yüksek oluyor. Daha disiplinli olduğu için daha rahat çalışıyor. Ben kesinlikle spor yapan bir insanın eğitimde de başarılı olabileceğini düşünüyorum."

Genç sporcular kutlamalarla birlikte mangal partisi yaparak etkinliği sonlandırlar.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Karşılamadan görüntü

- Kupa taşıyan kız basketbol takımı görüntüsü

- Sırasıyla Başkan Dursun Ay ile röp

- Kulüp Başkanı ile röp

- Takım kaptanı röp

- Mangal partisinden görüntü ve detaylar

(FOTOĞRAFLI)