Dursun Özbek:"Galatasaray Yönetimi'nin amacı başarıya ulaşmaktır"

İSTANBUL () - Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Igor Tudor için düzenlenen imza töreninde yaptığı ilk konuşmada; "Galatasaray Yönetimi başarı için çalışıyor" dedi.

Özbek imza töreninden önce yaptığı kısa açıklamada; "Bay Riekerink ile ilgili bir toplantı yaptık, yönetimin amacı başarı amaçlı olduğu için kendisi ile devam etmeme kararı aldık. Aynı gün içinde de elimizde bulunan araştırmalar sonucu çalışmak istediğimiz teknik direktörler listesinden sayın Igor Tudor'u takımın başına getirme kararı aldık. Kendisine ve ekibine başarılar diliyorum. Dediğim gibi biz yönetim olarak Galatasaray'ın başarısına odaklıyız. Sayın Tudor'un önümüzdeki dönemlerde Galatasaray'a çok büyük hizmetler vereceğinin kanaatindeyim"