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Dursun Özbek:"Derbiyi Pazartesi oynamak istemiyoruz, neden bizim maçımız Pazartesi günü"

Dursun Özbek: "Derbiyi Pazartesi oynamak istemiyoruz, neden bizim maçımız Pazartesi günü" "Avrupa'da mücadele eden takımlarımıza bu pazar lig maçı oynatabiliyorsanız, derbiyi de Pazar günü oynatın" Galatasaray Kulübü...

Dursun Özbek:"Derbiyi Pazartesi oynamak istemiyoruz, neden bizim maçımız Pazartesi günü"

Dursun Özbek: "Derbiyi Pazartesi oynamak istemiyoruz, neden bizim maçımız Pazartesi günü"

"Avrupa'da mücadele eden takımlarımıza bu pazar lig maçı oynatabiliyorsanız, derbiyi de Pazar günü oynatın"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 27 Şubat'ta oynanacağı açıklanan Galatasaray - Beşiktaş derbisinin günü için itirazlarda bulundu. Tudor'un imza töreninde konuşan Özbek, Galatasaray taraftarlarından binlerce telefon aldıklarını ve derbiyi pazar günü oynamak istediklerini söyledi.



Maç planlamasının yanlış olduğunu savunan Özbek, Avrupa Kupası'nda mücadele eden Beşiktaş'ın bu hafta lig maçının Pazar günü olduğunu vurguladı ve "Derbiyi Pazartesi oynatmak hangi mantığa sığıyor. Bu pazar lig maçı oynatabiliyorsanız, derbiyi de Pazar günü oynatın. Ya da bizim derbimizi ptesi oynatıyorsanız, bu haftaki maçlarını niye ptesi oynatmıyorsunuz. Derbiyi Pazartesi oynamak istemiyoruz, neden bizim maçımız Pazartesi günü ?"



şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (CANLI VERİLDİ)



-Dursun Özbek açıklamalar

İstanbul-

 

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