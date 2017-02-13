Dursun Özbek: "Büyük fırsatı kaçırdık ama şampiyonluğun en büyük adayıyız"

"Galatasaray'ın başarısını etkileyecek acil kararlar almayacağız"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sarı Kırmızılı kulübün ulaşım sponsorluğu için düzenlenen törende yaptığı açıklamada dün yaşanan Kayseri yenilgisi sonrasındaki gelişmeleri değerlendirdi. Özbek, yönetim kurulunun yarın toplanacağını ve bu durumu değerlendireceğini vurguladı ancak, "Galatasaray'ın başarısını etkileyecek bir karar almayacağız" diyerek teknik direktör Riekerink'le devam edecekleri izlenimini verdi.

"HERHANGİ BİR TÜRBÜLANSA GİRİP DAĞILMAMALIYIZ"

Galatasaray Başkanı, Riekerink ile ilgili sorulara çok net cevap vermese de şu açıklamayı yaptı:

"Ne olursa olsun Galatasaray şampiyonluk yarışından kopmadı. Üzüntüyü bir kenara bırakmalıyız. Şampiyonluğu bugün daha fazla istiyoruz. Kayserispor karşısında büyük bir fırsatı kaçırdık, hepimiz çok üzgünüz. Şu an kaybedilmiş bir şey yok. Dün Galatasaray'ın galip gelmesi büyük bir şans olurdu. Hem yönetim olarak, hem takım olarak herhangi bir türbülansa girip dağılmamalıyız. Büyük bir şanstı, rakiplerimiz kaybetmişti. Spor tarihinde bu tür olaylar çok olmuştur. Yönetim olarak şampiyonluk şansını sürdürmemiz için ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Elbette hatalarımız var. Ama hiçbir zaman yılgınlığa düşmeyeceğiz. Taraftarımızın tepkisini boş saymıyoruz. Başarı odaklı çıtamızı bir kat daha yukarı alıp, yönetim kurulunda tartışıp gerekli önlemleri alacağız.

Kayseri maçının üstünden henüz 18 saat geçti. Şampiyonluktan vazgeçmedik. Yarın yönetim toplantıımız var. Eğer hatalarımız varsa bundan ders almasını da biliriz. Üzerimize düşeni yapacağız Zaten bu görevimiz, taraftarlarımız hiçbir zaman ümitsizliğe düşmesin. Onlarla kenetlendiğimiz zaman biz büyürüz.

Dünkü karşılaşmadan bir ders çıkaracağız bu kesin. Bunu yaparken de Galatasaray'ın başarısını etkileyecek bir karar içinde olamayız. Yönetimin sorumluluğu kadar sporcuların, camianın ve taraftarın da sorumluluğu var. Galatasaray tarihi boyuncu kenetlendiği zaman başarıyı yakalamış bir kulüptür. Herkesi tek yumruk olmaya davet ediyorum. Önümüzdeki günlerin Galatasaray için çok daha başarılı olacağına inanıyorum. Şampiyonluğun en önemli adayıyız. İç saha maçlarını düşündüğümüzde de bu görülür."

HABER: Kadir ÇETİNÇALI, kamera: Serhan TÜRK, İstanbul-

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sponsorluk anlaşması yapılan törenden detaylar

-Dursun Özbek açıklamalar