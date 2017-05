Dursun Özbek'ten UEFA şampiyonluğunun mimarlarına plaket

UEFA Zaferi'nin 17'nci yılı Galatasaray Bayramı olarak Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kutlandı. 1996-2000 yılları arasına damga vuran Galatasaray'ın efsaneleri ile yakın dönemin yıldızları düzenlenen kutlamalar çerçevesinde gösteri maçı yaptı. 17'şer dakikalık iki devreden oynanan müsabakada futbolcular, parçalı ve beyaz takım diye ikiye ayrıldı. Mücadeleyi beyaz takım 6-5 kazandı. Parçalı takımın gollerini Riera, Necati Ateş, Fleurquin ve Ayhan Akman (2) atarken, beyaz takımın gollerini ise Mustafa Kocabey (2), Evren Turan (2) ve Adrian Ilie (2) kaydetti.

Karşılaşmanın başlangıcını UEFA Kupası'nı kazandığı dönemdeki başkan Faruk Süren ile şimdiki başkan Dursun Özbek yaptı. Parçalı Takım Kadrosu: "Hayrettin, Nezihi, Mapeza, Ayhan, Muhammed, Stumpf, Fleurquin, Eboue, Tayfun, Riera, Ujfalusi, Hasan Kabze, Metin Yıldız, Hocic, Prekazi, Erdal, Necati"

Beyaz Takım Kadrosu: "Taffarel, Mehmet, Kerem, Mert, Popescu, Saffet Akyüz, Emre, Emrah, Evren, Tugay, Ilie, Ümit Karan, Mustafa Kocabey, Hasan Şaş"

Efsaneler maçının ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dönemin başkanı Faruk Süren ve dönemin teknik direktörü Fatih Terim'e günün anısına özel olarak plaket takdim etti.

DURSUN ÖZBEK: "TÜRK FUTBOLUNDA ÖNEMLİ BİR EŞİK"

Plaketi vermeden önce açıklamalarda bulunan Başkan Özbek, "Bugün Mayıs'ın 17'si... Bundan 17 yıl evvel Galatasaray Spor Kulübü her zaman olduğu gibi, her şeye öncü olduğu gibi futbol tarihimizin en büyük kupasını getirdi. Her sene toplanarak bu günü anıyoruz. Bu yıl farklılık yapmak istedik. O dönem ter akıtmış futbolcularımız, teknik heyetimiz, yönetimimizle bir araya geldik. Bir gösteri maçı yaptık ve günün anısına beraber olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sadece Galatasaray Tarihi'nde değil, Türk futbolunda önemli bir eşik. Bu eşiği Galatasaray aştı. Öncülüğünü de göstermiş oldu. O günlerde emeği geçen herkese ben çok teşekkür ediyorum. Galatasaray Tarihi'nin sayfalarına önemli bir anıyı eklediler. Sağ olsunlar, var olsunlar" şeklinde konuştu.

FATİH TERİM: "TÜM GALATASARAY CAMİASINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Dursun Özbek'e teşekkür eden Fatih Terim, "Bu başarıda bizi burada plaket törenine getiren Müfit, Eser, Bülent hocalara teşekkür ediyorum. Sayın başkanıma, yönetim kuruluna tek tek teşekkür ediyorum. Tüm Galatasaray camiasına teşekkür ediyorum. Tüm ülkede bizi destekleyenlere, tüm Galatasaraylılara teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de o gün sahada aslanlar gibi mücadele eden oyuncularıma ediyorum. Bizi buraya çıkaran onların büyük mücadelesidir. Gözlerinden öpüyorum; esas aktörler onlardır" diye konuştu.

FARUK SÜREN: "BAŞARI İÇİN YAPTIĞINIZ İŞİ SEVMENİZ LAZIM"

Faruk Süren ise "Herkese çok teşekkür ediyorum. Fatih hocam zaten güzel şekilde duyguları ifade etti. Biz başarıya ulaştığımızda birliktelik ve sevgi yumağıyla bunları gerçekleştirdik. Yukarıdan aşağıya kadar. Başarı için yaptığınız işi sevmeniz lazım. Biz Galatasaray'ı sevdiğimiz, aşık olduğumuz için başarılı olduk. Tüm Galatasaraylılara, başkanım size, Fatih hocama teşekkür ediyorum. Büyük meşakkatler geçirdik. Onun nezdinde teknik ekibe, o dönemki futbolculara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Plaket takdimi

-Açıklamalar

-Detaylar

SERHAN TÜRK / İSTANBUL,()