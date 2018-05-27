Dursun Özbek'ten 'bayrak' açıklaması

Serhan TÜRK - İSTANBUL /

Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek, Esentepe'deki otelinin girişine şampiyonluk kutlamaları amacı ile asılan 9 metrelik bayrağın fırtına nedeniyle hasar görüdüğünü ve tamir edilerek yeniden asıldığını açıkladı.

Özbek'in konuyla ilgili yazılı açıklaması şöyle;

"Değerli Galatasaraylılar ve sayın basın mensupları,

Yönetim kurulu başkanlığı yaptığım turizm şirketine ait olan Esentepe'deki otelimizin girişine şampiyonluk kutlamaları amacı ile asılan 9 metrelik bayrak dün gece ve bugünkü fırtına sebebi ile hasar gördüğünden tamir edilerek yerine tekrar asılmıştır.

26 mayıs Başkanlık seçimleri sonrası şanlı bayrağımızın kaldırıldığı gibi asılsız, hileli ve yalan dedikodulara inanmamanızı ve Galatasaray sevdamı sorgulamaya çalışan kişilere itimat etmemenizi önemle duyururum."

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