Dursun Özbek: "5. yıldızı ilk biz takacağız"

KADİR ÇETİNÇALI/ İSTANBUL,() - GALATASARAY son 20 yılda tarihini değiştirdiği sezonların forma satışını yeniden gerçekleştiriyor. Geçmiş formaların yeniden sunumu için yapılan lansmana Başkan Dursun Özbek ve sarı-kırmızılı kulübün tarihinde yer almış futbolculardan Cevat Prekazi, Hasan Şaş, Ergün Penbe ve Necati Ateş ile Mağazacılık Genel Müdürü Ali Öğütücü yer aldı.

Başkan Dursun Özbek açılış konuşmasını yaparken şunları söyledi: "Galatasaray 111 yıldır Türk futboluna hizmet eden bir çınar. Geçmiş zaferlerimizi bize getiren sporcu kardeşlerimizden birer kişi buraya geldi. Katılımından dolayı sporcu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Galatasaray burdaki tarihi çerçevesinde ilklerin ve enlerin takımı olduğunu bütün kamuoyuna hatırlatmış oluyor. 2 yıldızlı 3 yıldızlı dönemler geride kaldı. Biz 5. yıldızın hedefine koşuyoruz ve 5. yıldızı da ilk biz takacağız."

"BU SENEKİ 65 MİLYON EURO KISITLAMAMIZI AŞMAYACAĞIZ"

İlk yarıyı üç puan geride bitirdiklerini ve bunu çok önemli fark olmadığını söyleyen Başkan Özbek, "Sonuçlar açısından son derece memnunum. Tatmin olmadığımız dönemler de oldu. Başarılı olduğumuz maçlar da oldu. Futbolda iniş çıkış doğal. Nisan, Mayıs ayındaki performans çok önemli. Şampiyonluk orada belli oluyor. İnanıyorum ki takımımızın performansı o dönemde üst seviyeye çıkacak. Bu sene 65 milyon Euro kısıtlamamız var. Bunu aşmayacağız. Takımdan ayrılan olursa yerine transfer yapabiliriz" dedi.

"EMLAK KONUT İLE KESİN İMZAYI ATTIK"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bir soru üzerine Riva ve Florya arazileri için Emlak Konut ile yapılan anlaşmanın resmi imzalarının atıldığını açıkladı ve şunları söyledi: "Bugün Emlak Konut ile protokolümüz imzalandı. KAP'ta da duyuruldu. Riva ve Florya Galatasaray'ın geleceğine ışık tutacak. Gayrimenkullerin değerlendirilmesi yönünde seçim manifestomda da bunu söylemiştim. Sözümü yerine getirdim. Galatasaray'a gelecek paranın en sağlam yolu devlet aracılığıyla bir devlet kuruluşu ile anlaşma sağladık. Buradan gelecek para banka borçlarının tasfiyesi ile sağlanacak. Banka borçlarıdan kurtulmuş Galatasaray'ın geleceği çok parlak olacak" diye konuştu.

ALİ ÖĞÜTÜCÜ: "CİROMUZU İKİYE KATLADIK İLK KEZ KAR ETTİK"

Galatasaray Mağazacılık Genel Müdürü Ali Öğütücü düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, kulübün mağazalarının ilk kez kara geçtiğini belirtti ve şunları söyledi:

" Bu kahramanlarımızla yıllarca öğündük gurur duyduk. Mağazacılıkta son 2,5 yılda 50 milyondan 108 milyon ciroya ulaştık geçen yılı 10 milyon karla kapattık. GalatasarayStore taraftarlarımıza etten kemikten dokunduğumuz nokta. Geçmiş kahramanlarımızı şimdimi nesil ile buluşturmak bizim görevemiz. Cevat Prekazi'nin Neuchatel maçında giydiği formayı unutmak mümkün mü? Artık iki yıldızlı üç yıldızlı formalar tarihte kaldı. Taraftarlarımız Galatasaray formalarına gereken değeri verecektir bundan eminim."

CEVAT PREKAZİ: "MONACO'DAKİ VURUŞU BİR DAHA HİÇ YAPAMADIM"

Organizasyona katılanlar ise geçmiş anılarını canlandırarak çok ilgi çekici sözler sarfettiler.

CEVAT PREKAZİ : "Ne anlatacağım bilemiyorum siz sorun. Bu formanın Galatasaray forması olması bile sadece yeter. 3 tane sevdiğim vardı. Babam, futbol ve eşim. İlk oynadığım takımdan sonra Partizan'dan sonra bu forma benim için herşeydir. Oynamadığım zamanlarda da ben Galatasaray taraftarıyım. Beni burada çok sevdiler çok saydılar. Ben de Türkiye'yi Galatasaray'ı çok sevdim. Ölürsem tabutumun içinde Partizan ve Galatasaray forması olacak.

Kupada yarı final oynadığımız sene kendimize çok güveniyorduk. Çeyrek finalde Manoca'yu deplasmanda yendik. Cezalıydık ve Köln'de oynadık. Bir hafta önde gittik. Her gün Almanya'da heyecanla maçı bekliyorduk. Simoviç ile beraberdik herkes heyecanlıydı. Maçı eşim ve kardeşi de seyretmek için Almanya'ya gelmişti. Maç sabahı herkesin yüzü bembeyazdı. Otobüse bindik ben otobüste kulaklık taktım ve şarkı söylemeye başladım. Cüneyt beni uyardı. Ben çok konsantre idim. İlk devre 20 metrede vurdum olmadı. Ben o vuruşu bir daha hiç yapamadım. Futbol öğretiyorum çocuklara o vuruşu bir daha yapamadığım için gösteremiyorum. "

ERGÜN PENBE: "HAYATIMDA EN DOĞRU YAPTIĞIM ŞEY GALATASARAY'A GELMEKTİ"

ERGÜN PENBE : "13 yıl Galatasaray'da sadece bu formayı değil birçok formayı giydik temsil ettik parçalı başta olmak üzere. Bu organizasyonda olmaktan gurur duydum. 9 puan geride olduğumuz 1997-98 yılında Hayatımda en doğru yaptığım şey Galatasaray'a gelmekti."

HASAN ŞAŞ: "EN BÜYÜK HEDEFİM GALATASARAY'DA TEKNİK DİREKTÖR OLMAK"

HASAN ŞAŞ : "Böyle bir kulüpte futbol oynamak tarih yazmak benim en büyük hayalimdi. Benim küçüklüğümde hayranı olduğum ve beni Galatasaraylı yapan Cevat Prekazi'dir. O'na hayralığımı hala taşıyorum. 2001 yılında rakibimiz Fenerbahçe kadro olarak daha iyiydi ama biz yüreğimizle ruhumuzla şampiyon olmayı başardık. Bu kulübün bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Türkiye'nin en büyük kulübü Galatasaray'dır. 2 Avrupa kupamız var."

Fenerbahçe ile oynadığımız kupa maçında 5-1 lik maçında Ribery devre arasında kendi çıkmak istemişti. Bu olayı kimse bilmiyor. Hagi'nin suçu yoktu."

2011-12 sezonunda antrenör olarak görev yaptım. Biz Galatasaray Kulübü'nün evlatlarıyız. Gel delerse geliriz, git derlerse gideriz. Galatasaray da 2 yıldız taktım. İnşallah 5. yıldız dönemide ben antrenör olurum. Bu işler çok sıkıntılı sizler de biliyorsunuz. Galatasaray lobisi olarak zayıfız. Piyasada Beşiktaş ve Fenerbahçeli hocalar daha fazla görev yapıyor. Bizim gibi sporcular futbola katkı yapmıyorsak bu sadece bizim sorunumuz değil. En büyük hedefim Galatasaray'da teknik direktör olmak."

NECATİ ATEŞ: "BÜTÜN YILDIZLARI İLK ÖNCE ALAN BİR KULÜBÜN GEÇMİŞİNDE TARİHİNDE YER ALMAK ANILMAK BÜYÜK GURUR VERİCİ"

NECATİ ATEŞ: "Böyle bir organizasyonda olduğum için çok mutluyum. Bu iki büyük oyuncu ile bir arada oynamak nasip oldu bana. 100. yıl forması ile Fenerbahçe'yi 5-1 yenerek tarihi bir zafer kazandık. Bütün yıldızları ilk önce alan bir kulübün geçmişinde tarihinde yer almak anılmak büyük gurur verici."

"Ben Galatasaray'a ikinci gelişim de Antalyaspor'da oynuyordum. Beni Hasan Şaş aradı sonra hava karlıydı ve uçak kalkmıyordu. Güç bela geldim ve imza attım. Herkes Drogba ve Shakiri'yi beklerken ben geldim. İlk maç Gaziantep maçıydı. Sonra çok iyi bir sezon geçirdim ve 8 gollük katkı sağladım. Play Off senesi Fenerbahçe maçına giderken ben çok rahattım. Bunu Hasan Hocama da söyledim. O maçta bizi yenme ihtimalleri yoktu. Sonra Kadıköy'de kupa kaldırdık. Bu bana göre UEFA Kupası'ndan sonra en büyük tarihi zaferdir. "