Durgunsu Kano Gençler ve U23 Avrupa Şampiyonası yarışları yapıldı

İSTANBUL,()

Türkiye Kano Federasyonu'nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Durgunsu Kano Gençler ve U23 Avrupa Şampiyonası yarışları, 28 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında İtalya'nın Auronzo kentinde yapıldı.

Yarışlarda Türkiye'yi kafile başkanı Prof. Dr. Ali Ahmet Doğan, idareci Serdar Zagralı, antrenörler Barış Öztürk, Gabor Kulcsar ve Dragan Plavsic ile sporcular Yavuz Selim Balcı, Fahri Ayvaz, Serkan Kakkaç, Abbas Anıl Şen, Hilal Avcı, Özge Uzar ve Sümeyye Çelik temsil etti.

Gençler kategorisinde 29 ülkeden 369 sporcu ve 23 yaş altı kategorisinde 33 ülkeden 318 sporcu olmak üzere toplam 687 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda Türk sporcular mücadele etti.

- K1 U23 Kadınlar 200 metre kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Hilal Avcı, A final yarışlarında iyi bir performans sergileyerek Avrupa 7'nci oldu.

- K1 U23 Erkekler 200 metre kategorisinde Serkan Kakkaç B final yarışlarında Avrupa 15'incisi oldu.

- K1 U23 Kadınlar 500 metre kategorisinde Hilal Avcı, A final yarışlarında zorlu rakiplerini geride bıraktı ve Avrupa 7'ncisi olma başarısı gösterdi.

- K1 U23 Erkekler 500 metre kategorisinde Fahri Ayvaz, B final yarışlarını 14'üncü sırada tamamladı.

- K1 U23 Kadınlar 1000 metre kategorisinde Hilal Avcı yarı finalde elendi.

- K2 U23 Erkekler 1000 metre kategorisinde Yavuz Selim Balcı ve Fahri Ayvaz ikilisi, yarı final yarışlarını 5'inci sırada tamamladı ve elendi.

- K1 Genç Kadınlar 200 metre kategorisinde Sümeyye Çelik, B finaldeki performansı ile Avrupa 17'ncisi oldu.

- K1 Genç Erkekler 200 metre kategorisinde Abbas Anıl Şen yarı final yarışlarında beklenen performansı sergileyemedi ve elendi.

- K1 Genç Kadınlar 500 metre kategorisinde Özge Uzar, B final yarışları sonucunda 13'üncü sırada yer aldı.

- K1 Genç Erkekler 500 metre kategorisinde Abbas Anıl Şen, yarı final yarışlarında elendi.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı yaptığı açıklamada, "Önemli sporcuların katıldığı böylesine güzel ve büyük bir organizasyonda sporcularımızın eleme serilerini başarıyla geçerek, A final ve B final yarışlarına kalmaları ve final yarışlarında göstermiş oldukları performanslarla kategorilerinde Avrupa'nın sayılı sporcuları arasına girmeleri bizi ve teknik ekibimizi oldukça mutlu etti. Sporcularımıza emek veren antrenörlerimizi ve tüm teknik ekibi tebrik ediyorum. Önümüzde 26 - 29 Temmuz tarihleri arasında Bulgaristan / Plovdiv'de yapılacak olan Gençler ve U23 Dünya Şampiyonası yarışları var. Ekip olarak Dünya Şampiyonası'na odaklanacağız ve daha iyi başarılara imza atmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

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