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'Dünyayı ayağa kaldırmak istiyorum'

ANTALYA'da sportif faaliyete katılma isteğiyle haltere başlayan 16 yaşındaki Hiranur Çetin, "Zor spor olduğu için haltere başladım. Zoru başarmaktan, ağır yük kaldırmaktan korkmuyorum. Dünyayı ayağa kaldırmak, kazanacağım başarılarla...

'Dünyayı ayağa kaldırmak istiyorum'
ANTALYA'da sportif faaliyete katılma isteğiyle haltere başlayan 16 yaşındaki Hiranur Çetin, "Zor spor olduğu için haltere başladım. Zoru başarmaktan, ağır yük kaldırmaktan korkmuyorum. Dünyayı ayağa kaldırmak, kazanacağım başarılarla ayakta alkışlanan Türk kadın halterci olmak istiyorum" dedi.
Antalya'da lise öğrencisi Hiranur Çetin, düzenli olarak spor yapma isteğiyle farklı branşları araştırırken, halter sporunun zorlukları dikkatini çekti. Kendisi açısından imkansızı başarma hedefiyle haltere başlayan Hiranur, Antalya Spor Salonu'nda antrenör Ekrem Celil gözetiminde antrenmanlara başladı. Son bir ayını okuldan sonra her gün antrenman yaparak geçiren Hiranur, azmiyle antrenörünün takdirini kazandı. Ağır antrenman temposuna rağmen pes etmeden çalışmalarına devam eden Hiranur, gelecek yıl yapılacak Türkiye şampiyonasına katılmayı hedefliyor.
ÖNCE ŞAMPİYONLUK SONRA MİLLİ TAKIM
Türkiye şampiyonu unvanını kazanıp, milli takıma seçilmek istediğini anlatan Hiranur Çetin, "Halter sporunun zor olduğunu biliyorum. Kadınlar için ağırlığından fazla ağırlık kaldırmak, daha da zor bir durum. Halter sporunun zorluğu beni etkiledi. Kendi açımdan imkansızı başarmak, zorlukların üstesinden gelmek istiyorum. İlk hedefim Türkiye şampiyonluğunu kazanmak. Bunun için çok çalışacağım, pes etmeyeceğim. Sonrasında da milli takıma seçilip, ülkemi Avrupa ve Dünya şampiyonalarında temsil etmek istiyorum. Olimpiyata katılmayı hedefliyorum. Zoru başarmaktan, ağır yük kaldırmaktan korkmuyorum. Dünyayı ayağa kaldırmak, kazanacağım başarılarla dünyanın ayakta alkışlayacağı Türk kadın halterci olmak istiyorum" diye konuştu.

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