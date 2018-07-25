Dünyanın karate ustaları Denizli'ye gelecek

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

Denizli'de bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Uluslararası Haldun Alagaş Karate Turnuvası 2-5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Turnuvaya dünya ve Avrupa şampiyonu olan ünlü karateciler ve 10 ülkeden 1000'e yakın sporcu katılacak. Organizasyonu düzenleyen antrenör Zekai Doruk, turnuvaya Türk karatesinin efsanesi haline gelen, Türkiye'nin ilk dünya şampiyonu olan Haldun Alagaş'ın ismini verdiklerini belirterek, "Haldun Alağaş, yurt dışında ülkemizin karatedeki spor elçisidir. Dünyada çok sayıda ülkede seminerler verip karatenin ilerlemesi için çaba sarf etmiştir. Sporcumuzun adına karate turnuvası olsun istedik. Bundan sonra her yıl düzenli olarak Uluslararası Haldun Alagaş Karate Turnuvası'nı gerçekleştireceğiz" dedi.

Dünya, Avrupa ve Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'nin ilk şampiyonu olan Haldun Alagaş, turnuvaya adının verilmesinden büyük onur duyduğunu söyledi. Alagaş, organizasyona Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'nin Karate Federasyon başkanları ile 5 kez dünya, 12 kez Avrupa şampiyonu olan Raphael Aghayev'in de geleceğini ifade etti.

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