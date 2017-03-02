Dünyanın en iyi snowboardcıları Erciyes'te yarışacak

DÜNYA 2017 Snowboard Şampiyonası finali 4 Mart Cumartesi günü Kayseri, Erciyes Kayak Merkezi’nde yapılacak. Erciyes’in 102 Kilometrelik pistleri Dünyanın En iyi snowboard sporcularını misafir edecek.Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 200 Milyon Euro’luk yatırımları sonucunda, dünya standartlarındaki tesisleri ve pistleriyle ''Evrensel Kış Sporları Merkezi'' konumuna gelen Erciyes Kayak Merkezinde Uluslararası Kayak Federasyonu (FİS) tarafından düzenlenen 'FIS Snowboard Dünya Kupası'nın final etabı, Türkiye Kayak Federasyonu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş ve İstikbal'in destekleriyle, 4 Mart'ta Erciyes Dağı'nda yapılacak. Carezza (italya), Rogla (Slovenya), Bansko (Bulgaristan), Bokwang(Kore) ve Kazan (Rusya) gibi ülkelerin kayak merkezlerinde yapılan yarışların final etabı evrensel kış sporları merkezlerinden biri olan Erciyes'te gerçekleştirilecek.Organizasyona Amerika, Rusya, Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Slovenya, Ukrayna, Bulgaristan, Avusturya, İsviçre, Kanada, Çin, Kore, Japonya, Türkiye, Polonya ve Cezayir olmak üzere 20 ülkeden 200'e yakın profesyonel snowboard sporcusu katılacak.Bu dev sportif organizasyona katılan 16 ülke arasından en kalabalık kafile 17 sporcuyla Rusya olurken, onu İtalya 10, Avusturya 10, İsviçre 9, Kanada 9, Almanya 8, Kore 8, Amerika 6, Japonya 6, Slovenya 6 kişi ile takip etti. Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi’nde, yapılacak olan Snowboard Dünya Kupası final etabı yarışlarında hem günün kazananı belli olacak hem de 2016- 2017 kış sezonunun Dünya şampiyonu belirlenecek.