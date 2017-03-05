Dünyanın en eski ve en büyük kayak maratonu başladı

Ersin ARSLAN/STOCKHOLM, () - DÜNYANIN en eski ve en büyük kayak maratonu "İsveç Vasa Maratonu" başladı.

İsveç'in Dalarna bölgesindeki Sälen kentinden start alan Vasa Maratonu, 90 kilometre uzaklıktaki Mora kentinde son bulacak. Bu yılki Vasa Maratonu'na dünyanın birçok ülkesinden 15 binin üzerinde kayakçı katılıyor. Her yıl Mart ayının ilk Pazar günü gerçekleşen Vasa Maratonu, dünyanın en eski ve en büyük kayak maratonu olarak kabul ediliyor. İlki 1922 yılında gerçekleşen maraton, 1978 yılından bu yana uluslararası kayak maratonlarının bir bölümü olarak kabul ediliyor.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Maratondan görüntüler