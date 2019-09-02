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Dünyanın en başarılı güreşçileri Hatay'da yarıştı
Hatay Dünya Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar Federasyonu tarafından düzenlenen ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen Uluslararası 10'uncu Aba Güreşi Dünya Kupası Şampiyonası Hatay'da gerçekleşti. Hatay Büyükşehir...
SPOR 02.09.2019, 14:33
Hatay Dünya Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar Federasyonu tarafından düzenlenen ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen Uluslararası 10'uncu Aba Güreşi Dünya Kupası Şampiyonası Hatay'da gerçekleşti.
Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi'ndeki aba güreşi mersahında gerçekleşen şampiyonayı, CHP Hatay milletvekilleri Suzan Şahin ile İsmet Tokdemir, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Dünya Aba Güreşi Federasyon Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek ve çok sayıda Hataylı büyük ilgi ile takip etti.
Azerbaycan'dan Yunanistan'a, Pakistan'dan Rusya'ya kadar 42 ülkeden yüzlerce sporcu katılım gösterdiği; 60, 70, 80, 90 ve 90+ olmak üzere toplam 5 kategoride gerçekleşen müsabakalar seyir zevki yüksek karşılaşmalara sahne oldu.
ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
Şampiyonada; 60 kiloda Fatih Önalan, 70 kiloda Hasan Kaya, 80 kiloda Tuva'dan Aldynsai Odai, 90 kiloda Şahin Turşak şampiyon olurken, 90 kilo ve üzerinde Ali Erdoğan dünya şampiyonu oldu ve başpehlivan olmaya hak kazandı. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyalarını ve ödüllerini Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş takdim etti.
Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi'ndeki aba güreşi mersahında gerçekleşen şampiyonayı, CHP Hatay milletvekilleri Suzan Şahin ile İsmet Tokdemir, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Dünya Aba Güreşi Federasyon Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek ve çok sayıda Hataylı büyük ilgi ile takip etti.
Azerbaycan'dan Yunanistan'a, Pakistan'dan Rusya'ya kadar 42 ülkeden yüzlerce sporcu katılım gösterdiği; 60, 70, 80, 90 ve 90+ olmak üzere toplam 5 kategoride gerçekleşen müsabakalar seyir zevki yüksek karşılaşmalara sahne oldu.
ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
Şampiyonada; 60 kiloda Fatih Önalan, 70 kiloda Hasan Kaya, 80 kiloda Tuva'dan Aldynsai Odai, 90 kiloda Şahin Turşak şampiyon olurken, 90 kilo ve üzerinde Ali Erdoğan dünya şampiyonu oldu ve başpehlivan olmaya hak kazandı. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyalarını ve ödüllerini Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş takdim etti.
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