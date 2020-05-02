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Dünyaca ünlü dövüşçüler kafese geri dönüyor

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen UFC dövüş geceleri, müthiş bir programla sporseverler için geri dönüyor.

SPOR 02.05.2020, 12:47 Murat Aydın
Dünyaca ünlü dövüşçüler kafese geri dönüyor

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen UFC dövüş geceleri, müthiş bir programla sporseverler için geri dönüyor.

Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen, tüm dünyada dövüş sporu severlerin merakla beklediği UFC 249'un gerçekleştirileceği tarih kesinleşti. Müthiş dövüş gecesi canlı yayınla sadece S Sport Plus'ta yayınlanacak.

UFC’de İki Kemer Maçı Bir Arada!

Hafif sıklet geçici kemer maçında, Tony Ferguson UFC 249'da Justin Gaethje ile Florida’da karşılaşmaya hazırlanıyor. Seyircisiz oynanacak büyük karşılaşma, 10 Mayıs Pazar günü 05:00’ten itibaren canlı yayınla sadece S Sport Plus’ta olacak. Gecede UFC hafif sıklet geçici kemerin sahibi olan dövüşçü, ilerleyen dönemde Khabib Nurmagomedov’un karşısına şampiyonluk unvanını elde etmek için ter dökecek.

Gecenin diğer unvan maçında UFC’nin iki sıklette birden şampiyon olan sayılı dövüşçülerinden Henry Cejudo horoz sıklet şampiyonluk kemerini, Dominick Cruz karşısında korumak için kafeste olacak.

Yılın En Dolu Dövüş Kartı!

Uzun zamandır konuşulan UFC 249 dövüş gecesinde kemer maçlarının yanı sıra MMA severlerin tanıdığı pek çok önemli yıldız da kafeste mücadele edecek.

Yılın en dolu dövüş gecesi olarak kabul edilen etkinliğin ana kartında ağır sıklette Francis Ngannou vs Jairzinho Rozenstruik ve Greg Hardy vs Yorgan De Castro, tüy sıklette ise Jeremy Stephens vs Calvin Kattar karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Tekrar İzle Özelliği Keyif Katıyor

Premier Lig, Bundesliga, Formula 1, NBA, UFC, Portekiz, Hollanda, Belçika Ligleri gibi pek çok önemli spor içeriğini yayınlayan S Sport Plus’ta, kullanıcılar Tekrar İzle özelliğiyle, canlı yayınını kaçırdıkları tüm karşılaşma ve yarışların tamamını, canlı yayın biter bitmez, yeniden izleyebiliyorlar. Kullanıcılar ayrıca Çoklu Ekran özelliği sayesinde de aynı yayını farklı cihazlar üzerinden de (akıllı telefon, tablet, pc, Apple Tv) takip edebiliyorlar.

S Sport Plus Hakkında

Saran Group bünyesinde yer alan S Sport Plus uygulaması, aralarında Premier Lig, NBA, F1, Bundesliga, UFC, Portekiz, Hollanda Ligi’nin de yer aldığı dünyanın önde gelen spor organizasyonlarını canlı yayın ve tekrar izle seçenekleriyle Internet üzerinden sporseverlerle buluşturuyor. Kullanıcılar izlemek istedikleri maç ya da yarış programını istedikleri yerde S Sport Plus’ın çoklu ekran teknolojisiyle izleyebiliyorlar.

Ayrıca “Tekrar İzle” özelliği sayesinde kaçırdıkları maçın tamamını, maç biter bitmez yeniden izleyebiliyorlar. “Önemli Anlar” özelliği ile kullanıcılar isterlerse maçın tamamının tekrarını ya da doğrudan maçların kritik anlarına gidip, kaçırdıkları maçın özetine ulaşabiliyorlar.

Farklı spor branşlarında her ay 300 saatin üzerinde canlı yayın gerçekleştiren S Sport Plus’ta, ”4’ü 1 Yerde” özelliğiyle 4 farklı canlı yayın, aynı ekran üzerinden kullanıcılar tarafından izlenebiliyor. Böylelikle hafta sonları aynı saatte yayınlanan maçları bir arada izleyebilmek kullanıcılara önemli bir konfor sağlıyor. S Sport Plus ile bir maçtan diğer maç yayına, istedikleri an istedikleri cihazda geçip, telefon, tablet, PC ya da TV cihazları üzerinden yayınları izleyebiliyorlar. S Sport Plus’ın görüntü kalitesi üyelerin internet hızına göre anlık olarak optimize olarak kesintisiz izleme zevki sağlıyor.

Covid-19 salgını nedeniyle spor müsabakalarına verilen arada, S Sport Plus, üyelerinin artan içerik taleplerine, platforma dahil ettiği aksiyondan, maceraya, komediden bilim kurguya, gişe rekortmeni, bol ödüllü filmlerle yanıt veriyor. S Sport Plus böylelikle kullanıcılara spor keyfinin yanında film keyfini de sunmuş oluyor.

Google Chromecast’in yanı sıra, Apple TV üzerinden de kullanıcılarına erişim imkanı sağlayan S Sport Plus önümüzdeki aylarda farklı Smart TV çözümleriyle de daha geniş bir kullanıcı kitlesine yayınlarını geniş ekranda izleme fırsatı sunacak.

Extreme sporlardan yelkene, rodeodan su sporlarına kadar pek çok alternatif branş ve spor belgesellerini üyelerine sunan S Sport Plus tüm sporseverleri sporun zenginliğini yaşamaya davet ediyor.

#UFC dövüş geceleri
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