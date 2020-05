Dünyaca ünlü dövüşçüler kafese geri dönüyor

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen UFC dövüş geceleri, müthiş bir programla sporseverler için geri dönüyor.

Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen, tüm dünyada dövüş sporu severlerin merakla beklediği UFC 249'un gerçekleştirileceği tarih kesinleşti. Müthiş dövüş gecesi canlı yayınla sadece S Sport Plus'ta yayınlanacak.

UFC’de İki Kemer Maçı Bir Arada!

Hafif sıklet geçici kemer maçında, Tony Ferguson UFC 249'da Justin Gaethje ile Florida’da karşılaşmaya hazırlanıyor. Seyircisiz oynanacak büyük karşılaşma, 10 Mayıs Pazar günü 05:00’ten itibaren canlı yayınla sadece S Sport Plus’ta olacak. Gecede UFC hafif sıklet geçici kemerin sahibi olan dövüşçü, ilerleyen dönemde Khabib Nurmagomedov’un karşısına şampiyonluk unvanını elde etmek için ter dökecek.

Gecenin diğer unvan maçında UFC’nin iki sıklette birden şampiyon olan sayılı dövüşçülerinden Henry Cejudo horoz sıklet şampiyonluk kemerini, Dominick Cruz karşısında korumak için kafeste olacak.

Yılın En Dolu Dövüş Kartı!

Uzun zamandır konuşulan UFC 249 dövüş gecesinde kemer maçlarının yanı sıra MMA severlerin tanıdığı pek çok önemli yıldız da kafeste mücadele edecek.

Yılın en dolu dövüş gecesi olarak kabul edilen etkinliğin ana kartında ağır sıklette Francis Ngannou vs Jairzinho Rozenstruik ve Greg Hardy vs Yorgan De Castro, tüy sıklette ise Jeremy Stephens vs Calvin Kattar karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

