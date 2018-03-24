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Dünya Yarı Maratonu'nun en iyi derecesi Kaan Kigen Özbilen'den geldi

Ercan ATA - ANKARA / İspanya'nın Valencia kentinde düzenlenen Dünya Yarı Maratonu Şampiyonası'nda Kaan Kigen Özbilen, dokuzuncu oldu. Dünya Yarı Maraton Şampiyonası'nda yarışan milli atletlerden Kaan Kigen Özbilen, erkeklerde dokuzunculuğu...

Dünya Yarı Maratonu'nun en iyi derecesi Kaan Kigen Özbilen'den geldi

Ercan ATA - ANKARA /

İspanya'nın Valencia kentinde düzenlenen Dünya Yarı Maratonu Şampiyonası'nda Kaan Kigen Özbilen, dokuzuncu oldu.
Dünya Yarı Maraton Şampiyonası'nda yarışan milli atletlerden Kaan Kigen Özbilen, erkeklerde dokuzunculuğu elde etti. 
Kenyalı Geoffey Kamworor'un 1.00.02 dereceyle kazandığı yarışta 15. kilometreye kadar ilk üçte giden Kaan, son bölümde altı sıra gerileyerek yarışı dokuzuncu bitirdi. Finişe 1:01:05'lik dereceyle gelen Özbilen, bu şampiyonada Türkiye'nin elde ettiği en iyi sonucu aldı.
Erkeklerde yarışan diğer Ay-yıldızlı atletlerden Yusuf Alıcı 1:05:40 ile 94., Aykut Taşdemir 1:06:25 ile 105., Nuri Kömür de 1:16:29 ile 145. sırayı alabildi.
Kadınlarda ise en iyi dereceye Büşra Nur Koku imza attı. Bu yıl U23 Türkiye yarı maraton rekorunu kıran Büşra, yarışı 1:14:49 ile 61. olarak tamamladı. Remziye Temel 1:16:23 ile en iyisini geliştirip 77. olurken, Esma Aydemir 1:20:41'lik finişiyle 101. sırada kaldı.
Kadınlar yarışında birinci olan Etiyopyalı Netsanet Kebede, 1:06:11 ile yalnızca kadınlar startıyla koşulan (women-only) yarı maratonda dünya rekoru yeniledi.

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