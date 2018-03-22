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Dünya Yarı Maraton Şampiyonası'nda Türkiye'yi 8 sporcu temsil edecek

ANKARA / İspanya'nın Valencia kentinde düzenlenecek Dünya Yarı Maraton Şampiyonası'nda Türkiye, 8 atletle mücadele edecek. IAAF takviminde yer alan ve 24 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Dünya Yarı Maraton Şampiyonası'nda...

Dünya Yarı Maraton Şampiyonası'nda Türkiye'yi 8 sporcu temsil edecek

ANKARA /

İspanya'nın Valencia kentinde düzenlenecek Dünya Yarı Maraton Şampiyonası'nda Türkiye, 8 atletle mücadele edecek.
IAAF takviminde yer alan ve 24 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Dünya Yarı Maraton Şampiyonası'nda Türkiye, tam takım olarak yarışacak. Daha önce bu şampiyonaya 2002 ve 2014 yıllarında katılan ay-yıldızlılar, organizasyonda ilk kez kürsüye çıkma hedefiyle Valencia'ya gidecek.
Milli takım kafilesinde Avrupa Yarı Maraton ikincisi Kaan Kigen Özbilen ile birlikte erkeklerde Yusuf Alıcı, Aykut Taşdemir ve Nuri Kömür; kadınlarda ise 2017 Universiade Yarı Maraton ikincisi Esma Aydemir'in yanı sıra Büşra Nur Koku, Remziye Temel ve Şeyma Yıldız bulunuyor.
Milliler, bireysel klasmanın dışında ilk üç atletin derece toplamıyla oluşan takım sıralamasında da güçlü rakipleri arasında ilk beşi hedefliyor.
24 Mart Cumartesi günü Valencia'da yapılacak olan Dünya Yarı Maraton Şampiyonası'na 87 ülkeden 315 atlet katılacak.
Türkiye'nin kadrosundaki isimlerin yarı maratonda bugüne kadar koştukları en iyi dereceler şöyle:
-Erkekler-
Kaan Kigen Özbilen - 59:58 (2011 Yeni Delhi)
Aykut Taşdemir - 1.05:13 (2018 Trabzon)

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