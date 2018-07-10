Dünya U20 Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde 2 finalist

İSTANBUL /

Dünya U20 Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde cirit atmada Münevver Hancı ve 3 bin metre su engellide yarışan Derya Kunur finale yükseldiler.

Finlandiya'nın Tampere kentinde düzenlenen şampiyonada ülkemizi 31 sporcu temsil ediyor. Macaristan'ın Györ kentindeki Avrupa U18 Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandıktan sonra dün Tampere'ye ulaşan Münevver Hancı, U20'de dünya şampiyonası finali yakaladı. Münevver, ilk grupta son hakkındaki 51.25'lik atışıyla dördüncü sırayı alırken, iki grup sonunda altıncılığı elde etti. Münevver Hancı'nın finali yarın akşam seansında yapılacak.

Györ'de 59.81 ile 500 gram ciritte Türkiye rekoru kıran Münevver, 600 gramlık büyükler ciritiyle yarıştığı Dünya U20 Şampiyonası'nda 51.25'lik dereceyle bu ağırlıktaki en iyisine yaklaştı. Hancı, İstanbul'da geçen ay düzenlenen Balkan U20 Şampiyonası'nda 600 gramda 51.85 ile en iyi atışını yaparak altın madalya kazanmıştı.

DERYA REKORLA ÇIKTI

Kadınlar 3000 metre su engellide yarışan Derya Kunur, kendisine ait U20 Türkiye rekorunu yenilediği seçme serisinden çıkmayı başardı. Diamond Lig yarış birincilikleri bulunan Kenyalı atlet Celliphine Chepsok'un da bulunduğu ilk seride koşan Derya, son turda sadece bir rakibine geçilerek yerini korudu. Kunur, son çizgiyi 10:05.60 ile 4. sırada geçip yeni Türkiye rekoruyla birlikte finaldeki 15 isim arasına kaldı.

Aynı yarışta mücadele eden Milli Takım'ın diğer temsilcisi Yonca Kutluk da, 10:36.97 ile en iyi derecesini koşmasına rağmen serisinde 13. sırayı alarak elendi.

İlk seansta yapılan erkekler gülle atma seçmesinde Alperen Karahan, A Grubu'nda 18.51'lik atışıyla dokuzuncu olarak final şansını kaybetti.

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