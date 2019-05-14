Dünya Tekvando Şampiyonası başlıyor

İSTANBUL,() -

Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası, İngiltere'nin Manchester kentinde yarın başlayacak. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda en önemli organizasyon olan şampiyonaya 150 ülkeden 975 sporcu katılacak. 16 sıklette gerçekleştirilecek şampiyona 5 gün sürecek. Organizasyonda Türkiye'yi 8'i kadın 16 sporcu temsil edecek.

Şampiyonanın ilk gününde 3 sıklette müsabakalar yapılacak. Erkekler 58 kiloda Kemal Külük, kadınlar 46 kiloda Filiz Ögel ve 73 kiloda Nafia Kuş tatamiye çıkacak. Sıkletlerde eleme, çeyrek final ve yarı final maçları aynı gün yapılırken, final müsabakaları ise ertesi gün gerçekleştirilecek.

24 yaşındaki milli tekvandocu Nafia Kuş, 3'ncü kez dünya şampiyonasında boy gösterecek. Halen 2020 olimpik sıralamada 5'nci durumda bulunan Nafia Kuş, 2015 yılında dünya 3'üncüsü olmayı başarmıştı. 22 yaşındaki Filiz Ögel ve 18 yaşındaki Kemal Külük ise ilk kez dünya şampiyonası tecrübesi yaşayacak.

(FOTOĞRAFLI)