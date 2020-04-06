Dünya Spor Günü’nde evde aktif olma çağrısı

Bu yılki 6 Nisan Kalkınma ve Barış için Dünya Spor Günü’nde spor dünyasından ünlülerin destek verdiği bir video mesaj yayınlayan UNDP Türkiye, koronavirüs salgınına karşı herkesi evlerinde aktif olmaya ve takım ruhunu yaşatmaya davet etti.

5 Nisan 2020 - Video mesaja Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın İtalyan Başantrenörü Giovanni Guidetti, milli voleybolcu Bahar Toksoy, serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, milli futbolcular Nuri Şahin ve Yusuf Yazıcı, basketbolcu Sinan Güler, milli okçu Yasemin Ecem Anagöz ve sunucu Burcu Esmersoy evlerinden destek verdi.

Hazırlanan videoda sporun dünyayı değiştirici gücüne inandıklarını vurgulayan UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi “Spor dünyayı değiştirebilecek güçte. Kalkınma ve Barış için Dünya Spor Günü’nde, herkesi evlerinde aktif olmaya, ve takım ruhunu yaşatmaya davet ediyoruz. Evde kalın, sağlıklı kalın.” dedi.

COVID-19 pandemisi dünya genelinde büyük bir hızla çok sayıda ülke ve bölgeye yayılırken sosyal mesafe uygulamaları hastalığın yayılmasını önlemede birincil önlem olarak öne çıkıyor. Spor salonlarının, tesislerin ve stadyumların, yüzme havuzlarının, dans ve oyun alanlarının kapatılması çoğu insanın bireysel veya toplu sporlara aktif katılımını ya da canlı spor etkinliklerini izleme olanaklarını ortadan kaldırıyor. Sonuç olarak küresel spor camiası da tüm dünyada uygulanan bu önlemler nedeniyle ciddi güçlüklerle karşılaşıyor.

Ancak bu durum fiziksel olarak aktif olmayı bırakmak veya bedensel zindeliğe ve sosyal olarak etkin olmamıza destek olan antrenörler, takım arkadaşları, çalıştırıcılar veya taraftarlardan ayrı kalmak gerektiği anlamına gelmiyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), bir haftada orta yoğunlukta 150 dakika veya yüksek yoğunlukta 75 dakika fiziksel aktivite veya ikisinin birleştirilmesini öneriyor. WHO’nun özel malzemeler olmadan ve kısıtlı alanlarda nasıl fiziksel aktivite yapılabileceğine dair tavsiyeleri de bulunuyor. İnternette ve dijital dünyada da her yaş ve engellilik durumundaki bireyleri evde aktif ve hareketli olmaya yönelten ve ücretsiz olarak erişilebilen çok sayıda kaynak yer alıyor.

Küresel COVID-19 pandemisi nedeniyle, bu yılki Kalkınma ve Barış için Dünya Spor Günü, spor ve fiziksel aktivitenin özellikle de bu belirsizlik ve sosyal mesafe döneminde sağlığa yönelik faydalarına odaklanıyor.

BM kuruluşları bu yılki Kalkınma ve Barış için Dünya Spor Gününde #Covid19 karşısında tüm dünyaya #AktifOl (#BeActive) mesajını hatırlatıyor.

Spor ve Sürdürülebilir Kalkınma

Spor, barış ve kalkınma amaçlarının yerine getirilmesinde kullanılabilecek ekonomik ve esnek bir araç olarak görülüyor. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminde sporun sosyal ilerleme için üstlendiği rol şu şekilde vurgulanıyor: “Spor aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın da bir aracısıdır. Bizler hoşgörü ve saygı prensipleri yoluyla kalkınma ve barışın sağlanmasına; kadınların ve gençlerin, bireylerin ve toplulukların güçlenmesine; sağlık, eğitim ve sosyal kapsayıcılık amaçlarına sporun gün geçtikçe artan katkılarının farkındayız.”