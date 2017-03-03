Dünya Snowboard Şampiyonası yarın Erciyes'de başlıyor

DÜNYA 2017 FIS Snowboard Şampiyonası, yarın Kayseri'de başlayacak. Şampiyonaya 20 ülkeden 200 sporcu katılacak.Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 200 milyon euro harcadığı Erciyes Kayak Merkezi, yeni bir dev uluslararası organizasyona daha ev sahipliği yapacak. Uluslararası Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen ‘FIS Snowboard Dünya Kupası” finali Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Erciyes A.Ş , Türkiye Kayak Federasyonu ve ana sponsor İstikbal işbirliğiyle yarın yapılacak.İtalya'nın Carezza, Slovenya'nın Rogla, Bulgaristan'ın Bansko, Güney Kore'nin Bokwang ve Rusya'nın Kazan şehirlerinde yapılan yarışların finali, Erciyes’te gerçekleştirilecek. Dünyanın en iyi Snowboard sporcularını Kayseri’de buluşturacak organizasyona Amerika, Rusya, Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Slovenya, Ukrayna, Bulgaristan, Avusturya, İsviçre, Kanada, Çin, Kore, Japonya, Türkiye, Polonya ve Çek Cumhuriyeti olmak üzere 20 ülkeden 200’e yakın profesyonel snowboard sporcusu katılacak.Organizasyona katılan ülkeler arasından en kalabalık kafile 17 sporcuyla Rusya olurken, onu İtalya 10, Avusturya 10, İsviçre 9, Kanada 9, Almanya 8, Kore 8, Amerika 6, Japonya 6, Slovenya 6 kişi ile takip etti.Yarışlar NTV SPOR ve EURO SPORT kanalında canlı yayın yapacak. Ülkemizin kış turizm ve dağ sporları merkezi olarak tanıtımına da katkı yapacak organizasyonun tüm dünyadan yaklaşık 2 milyar insana naklen ulaşacak.Dünya Snowboard şampiyonası yarın saat 09.00’da Erciyes dağı Develikapı’da başlayacak. Saat 12.00’ye kadar sürecek yarışmalarda saat 12.00-14.00 arasında seyirci aktiviteleri ve DJ performansları yapılacak. Daha sonra saat 14.30-15.30 arasında final yarışmaları tamamlanarak, ödül törenine geçilecek.

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