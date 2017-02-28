Dünya Snowboard Şampiyonası hazırlıkları tamam

ERCİYES Kayak Merkezi'nde 4 Mart'ta düzenlenecek olan FIS Snowboard Dünya Kupası'yla ilgili hazırlıklar tamamlanırken kayakçılar, Erciyes Dağı'nda antrenman yapmaya, pisti de tanımaya başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenecek etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Geçtiğimiz yıllardan itibaren birçok uluslararası organizasyon Erciyes'te gerçekleşti. Türkiye tarihinin ilk dünya kupasını Erciyes'te yapma imkanına kavuştuk. Bu yıl Uluslararası Kayak Federasyonu, bize (bu yıl yine dünya kupası yapacak mısınız?) diye sordu. Bizde yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğimizi söyledik. Erciyes'i artık şehrimizin değil, Türkiye'mizin ve dünyamızın değeri olarak lanse etmeye çalıştığımız için de global mecraya ulaşabilecek sportif aktivitelerin önemini daha çok icra ediyoruz. Bu uğurda da ciddi çalışmalar yapıyoruz. Dünya kupaları olimpiyatlardan sonra en önemli sportif aktivitelerdir. Dünya kupası dünyadaki en iyi sporcuların elene elene gelip birbiriyle rekabet ettikleri ortamlardır. Snowboard'da inşallah en iyi sporcular geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Erciyes'e gelecek."

Boydak Holding Pazarlama Genel Koordinatörü Bilal Uyanık ise FIS Snowboard Dünya Kupası'nın ana sponsorluğunu İstikbal Yatak olarak üslendiklerini phatırlatırken şunları söyledi:

"Uluslararası kış sporlarında Erciyes'in 2'nci defa tercih edilmesi şehrimiz için fırsattır. Erciyes'imiz çok önemli turizm merkezlerinden biri haline geldi. Bu durumu göğsümüzü kabartarak izliyoruz. Bu anlamda bizde bu organizasyona katkı sağlamak amacıyla ana sponsorluk anlaşması yaptık. Bu işbirliği şehrimize katkı sağlayacaktır."

4 Mart Cumartesi günü dünyanın en iyi 120 snowboard sporcusunu buluşturacak yarış, aynı zamanda kristal küre ödülünü kazanacak kayakçıyı da belirleyen etap olacak. Şampiyonayı uluslararası düzeyde bir çok televizyon kanalı da yayınlayacak.