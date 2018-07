Dünya Satranç Günü su altında kutlandı

Gülnur İnkaya: "Çocuklara ve eğitimlerine çok önem veriyoruz.''

Özgür Solakoğlu: "Tarihi bir partiyi de canlandırarak bir anmayı gerçekleştirmek olduk"

"Satrançta yoğun bir tempo var"

Atilla Gürmen: "Organizasyon muhteşemdi"

"Su altında satranç oynamak güzel"

Haluk Soysal: "İlk defa su altında satranç oynama fırsatını yakaladık"

Doğanay YAVUZ - Buse Nur ARSLANOĞLU / İSTANBUL, ()

Türkiye Satranç Federasyonu, 20 Temmuz Dünya Satranç Günü'nü su altında yapılan gösteri maçı ile kutladı.

İstanbul, Anadolu Yakası'nda bulunan alışveriş merkezinde Türkiye Satranç Federasyonu ve Emaar Akvaryum tarafından gerçekleştirilen Dünya Satranç Günü organizasyonuna Su Altı Hayvanat Bahçesi Genel Müdürü Gülnur İnkaya, Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Solakoğlu, satranç sporcularından Atilla Gürmen ve Haluk Soysal katıldı.

SU ALTI HAYVANAT BAHÇESİ GENEL MÜDÜRÜ GÜLNUR İNKAYA: "ÇOCUKLARA VE EĞİTİMLERİNE ÇOK ÖNEM VERİYORUZ"

Çocuklara ve eğitimlerine önem verdiklerini ifade eden Emaar Akvaryum ve Su Altı Hayvanat Bahçesi Genel Müdürü İnkaya "Biz Emar Akvaryum olarak çocuklara ve çocukların eğitimine çok önem veriyoruz. Bu bağlamda da bugün Dünya Satranç Günü olduğu için satranç federasyonuyla birlikte hem bu spora dikkat çekmek hem de deniz altı yaşamını, deniz altı hayvanlarının korunmasına dikkat çekmek amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Oldukça da keyifli geçtiğini düşünüyorum. Çocuk ziyaretçilerimiz de vardı. Oldukça Mutlu oldular. İlgi oldukça çoktu. Okul grupları da vardı. Onların da ilgisi çoktu. Umuyoruz amacımıza ulaşmıştır. Hem satranç sporunu hem de deniz canlılarının korunmasıyla ilgili bir farkındalık yaratmışızdır diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle bayram içinde farklı organizasyonlar da yapacağız. Satranç sporuna çok önem veriyoruz" dedi.

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÖZGÜR SOLAKOĞLU: "TARİHİ BİR PARTİYİ DE CANLANDIRARAK BİR ANMAYI GERÇEKLEŞTİRMEK OLDUK"

Su altı hayvanat bahçesi Emaar Akvaryum'dan gelen organizasyon teklifi ile hoşlarına giden bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Özgür Solakoğlu, "Dünya satranç günü her yıl 20 Temmuz'da kutlanan bir gün. UNESCO tarafından da kabul edilmiş ve Dünya Satranç Federasyonu FİDE'nin kuruluş yılı olarak da kabul ediliyor. Bu yıl Emaar Akvaryum'dan gelen bir öneri oldu. Bizim için de çok sıcak oldu ve hoşumuza gitti. Onlarla birlikte bu aktiviteyi ortaklaşa gerçekleştirdik. Tabi şu an görünen hazırlıklara gelinceye kadar detaylar vardı. Yani satranç taşları akvaryumda nasıl duracak, ağırlık konulması, sporcuların oynaması gibi. Etkinliğin balıklara zararsız olduğunu öğrendik zaten, o durumda bir sıkıntı yok. Özellikle sporcularımızı da dalgıç sporculardan seçmeye çalıştık ki hareketlerde ve oyun sırasında daha kolaylık olsun ve daha rahat hareket etsinler. Bugün de sonuçta hazırlıklardan sonra arkada da gördüğünüz gibi oynadılar. Bunu yaparken 1852'de oynanmış Anderssen denilen resmi olmasa da o zamanın Dünya Şampiyonu kabul edilen sporcunun, oyuncunun ölmez parti denilen satranç klasikleri arasına gelmiş bir oyunu canlandırdı sporcularımız. Bu şekilde tarihi bir partiyi de canlandırarak bir anmayı gerçekleştirmek olduk. Dünya satranç gününün anlamına uygun bir etkinlik oldu diye düşünüyorum. Özellikle suyun içinde olması, akvaryumun içinde yapılması, çok ilgi çekti, çok farklı şu ana kadar görüşler geldi, sonra da gelecek. Dolayısıyla tüm gerçekten satrancın yaygınlaştırılması farklı bir şekilde de anlatılması anlamında da çok iyi oldu" ifadelerini kullandı.

"SATRANÇTA YOĞUN BİR TEMPO VAR"

Son olarak federasyonun bundan sonraki programı hakkında konuşan yönetim kurulu üyesi, "Federasyonumuzun çok yoğun bir programı var aslında bu dönemde, hatta şu an Konya'da Satranç 1'inci ve 2'nci Ligleri oynanıyor. Öncesinde kulüpler şampiyonası yapılmıştı. Gelecek hafta Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi başlayacak. Dolayısıyla da yoğun bir tempo var. Daha sonra da gençler Dünya Şampiyonası'nı da 4-16 Eylül'de Gebze'de düzenliyoruz. Önemli bir organizasyonumuz da, o olacak. Gebze Belediyesi destekleriyle yapıyoruz. Daha sonra da Olimpiyatlar var. 2 yılda bir satranç olimpiyatları düzenleniyor. 182 ülkenin katıldığı çok büyük bir organizasyon ve onun için Batum'a gideceğiz. Milli takımımızın bir önceki turnuvada aldıkları başarılar olarak Olimpiyat 6'ncılığı var. Tekrar almak için hedefliyoruz. Arada da tabi uluslararası turnuvalarımız var, açık turnuvalarımız var, oldukça yoğun bir tempomuz olduğunu söyleyebilirim. Bu tempo içinde de böyle bir etkinlik yapmak bizim için de ayrı bir renk oldu" şeklinde konuştu.

ATİLLA GÜRMEN: "ORGANİZASYON MUHTEŞEMDİ"

Organizasyonda yer aldıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden Atilla Gürmen, "Dünya Satranç Günü'nde başımıza gelecek en güzel şey buradaki organizasyondu. Türkiye Satranç Federasyonu Emaar ile yaptığı bu organizasyon muhteşemdi. Biz de Dünya'nın en meşhur oyunlarında, romantik dönemin en kuvvetli oyuncularının oynadığı bir maçı burada canlandırmış olmaktan dolayı son derece mutluyuz" diye konuştu.

"SU ALTINDA SATRANÇ OYNAMAK GÜZEL"

Suyun altında satranç oynamanın çok güzel olduğunu vurgulayan Gürmen, "Akvaryumun içinde olmanın zorlukları yok, ben kendi ortamımda hissediyorum. 20 yıldır dalış sektöründeyim aynı zamanda. Su altı son derece güzel. Su altında satranç oynamak daha da güzel. Hayatımda en fazla sevdiğim iki şeyi aynı anda yapmak olağanüstüydü. Dünya satranç günü sebebiyle su altı gösteri maçı etkinliğini Atilla Bey ile beraber gerçekleştirdik. Su altında satranç oynamak gerçekten çok farklı bir duygu. Özellikle tropikal balıkların içinde bulunduğu bir akvaryumdaki, taşların hareket ettirilmesi, klasik döneme ait efsanevi oyunlardan bir tanesini canlandırdık. Gerçekten su altının büyülü atmosferinde böylesi güzel bir günde, Dünya Satranç Günü'nde görev aldığımız için çok mutluyuz. Geçmişte oyanmış romantik dönemlerdeki sporcuların oyunlarını öğrenmelerini Şah Gambit, Evans Gambit, İtalyan açılışı gibi klasik varyantları çalışmalarını öneririm, yeni başlayacak sporculara. Eğer bunları atlayarak ilerledikleri zaman bunun eksikliğini yaşayacaklarını söyleyebiliriz. Çünkü gerçekten tarihi bilmeden bir yere gidemiyoruz. Bu satranç içinde günlük hayatımız için de geçerli" dedi.

HALUK SOYSAL: "İLK DEFA SU ALTINDA SATRANÇ OYNAMA FIRSATINI YAKLADIK"

İlk defa su altında satranç oynama fırsatını yakaladıklarını söyleyen Haluk Soysal, "Hem dalış sporuyla ilgileniyoruz hem de dalış sporcusuyuz. Turnuvalara katılıyoruz sporcu olarak. İlk defa su altında satranç oynama fırsatını yakaladık. Gerçekten olağanüstüydü. Tüpten aldığınız havayla su altında nefes alışverişinizi sağlıyorsunuz. İçinde bulunduğunuz ortamda bir yandan su altı canlıları hareket halinde ve siz taşları hareket ettirerek satranç maçını tamamlamaya çalışıyorsunuz. Gerçekten çok heyecan verici bir duydu. Gençlere satrancı özellikle tavsiye ediyoruz. Zihinsel gelişimin artmasında, plan yapabilme, uzun vadeli hesapları yapabilme ve strateji geliştirme açısından satranç çok geliştirici bir spor. Özellikle okullarda seçmeli spor olarak eğitiminin verildiğini düşünecek olursak, her yaştan genç kardeşlerimize satranç sporuyla tanışmalarını ve satranç oynamalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Gülnur İnkaya'nın açıklamaları

- Özgür Solakoğlu'nun açıklamaları

- Atilla Gürmen'in açıklamaları

- Haluk Soysal'ın açıklamaları

- Su içinden görüntüler

- Detaylar