Dünya şampiyonu Yılkan Timurşah: Hedefim 2024 olimpiyatları

BELÇİKA'nın Nieuwport kentinde, 19-24 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen yarışlarda laser 4.7 sınıfında gençler dünya şampiyonu olarak adını Türk spor tarihine yazdıran İzmirli yelkenci Yılkan Timurşah, "Hedefim 2024 olimpiyatları" dedi. Avrupa ikinciliğinin ardından kariyerine 17 yaşında dünya şampiyonluğu unvanını ekleyen Arkas Çeşme Yelken Kulübü sporcusu Yılkan, Belçika'ya gitmeden 1.5 ay önce apandisit ameliyatı olduğunu ve yeterince antrenman yapamadığını, ayrıca yarışların ilk gününde ameliyat bölgesinde küçük bir kanama meydana geldiğini belirterek, "İşin doğrusu çok umutlu değildim. Derece alacağımı biliyordum ama şampiyonluk beklemiyordum. Tüm bu handikaplara rağmen şampiyonaya iyi başladım ve ilk günden son güne kadar hep önde götürdüm. Rahat bir şampiyonluk elde ettim. Yarışlar bittiğinde öyle çok yoğun duygular hissetmedim. Başarımın büyüklüğünü Türkiye'ye döndüğümde anladım" diye konuştu.Çeşme Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Nuri Büyükateş ve Arkas Çeşme Yelken Kulübü Başkanı Tolga Yağlı ile birlikte Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara ve Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç'ı ziyaret ederek destekleri için teşekkür eden genç sporcu, henüz yolun başında belirterek Çeşme'den olimpiyatlara giden bir sporcu olmak istediğini söyledi. Yılkan Timurşah, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Daha 17 yaşındayım. Hedefimiz olimpiyatlarsa, 17 yıl daha yelken sporu yapacağım demektir. Daha fazla da yapabilirim. Hedefimiz ilk olarak 2020 yılı. Olur ya da olmaz, önemli değil. Önemli olan bu yola baş koymak. Asıl hedefimiz 2024 olimpiyatları. Doğru seçeneklerle, doğru çalışmayla bu hedefe ulaşacağımıza inanıyorum."Şampiyon sporcuyu kutlayan Muhittin Dalgıç, "İlçemiz rüzgarıyla yelken, sörf ve kitesurfün merkezi haline geldi. Çeşme hem fiziki, hem de coğrafi koşulları bakımından çok iyi durumda. Uluslararası yarış organizasyonlarına katılanlar açısından konaklama ve eğlence açısından birçok fırsat sunuyor. Bu da Çeşme'nin çekiciliğini artırıyor" dedi.Arkas Çeşme Yelken Kulübü Başkanı Tolga Yağlı da Yılkan'ın elde ettiği şampiyonluğun hem Çeşme'ye hem kendilerine ayrı bir motivasyon kazandırdığını söyledi. Yağlı, "Sporcumuz çok zor şartlarda yarıştı. Bir buçuk ay önce ameliyat geçirdi. Yarışların ilk gününde kanaması oldu. Ama öylesine motive olmuştu ki, ne kanamayı düşündü, ne ameliyat yarasını. Her gün telefonla konuşarak, şans diledik. Uzaktan yapabileceğimiz fazla bir şey yoktu.Tolga Yılkan, biz yönetime gelmeden önce de kendisini ispat etmiş bir sporcuydu. Dünya şampiyonasından önce Avrupa ikinciliğini kazanmıştı. İleriye yönelik planları olan 17 yaşındaki bu sporcumuzu kulüp olarak, Çeşme olarak, hatta ülke olarak en kısa zamanda olimpiyat yoluna sokup, ülkemize önce olimpiyatlarda katılım, ondan sonraki yıllarda da madalya getirmesinin rotasını çizmeliyiz. Bu arada çok sayıda yarış düzenleyerek bu başarının zeminini hazırlayan Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak'a teşekkür ediyoruz. Eski Çeşme Yelken Kulübü Başkanı olarak bize böyle bir miras bıraktığı için minnettarız" dedi.

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