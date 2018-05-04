Dünya şampiyonu Sümeyye'ye pastalı kutlama

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, ()

Brezilya'da yapılan Açık Su Yüzme Dünya Şampiyonası'nın sırt üstü yarışlarında altın, 50 metre kelebek stilinde de bronz madalya kazanan Eskişehirli 15 yaşındaki Sümeyye Boyacı için yüzme havuzunda pastalı kutlama yapıldı.

Eti Sosyal Bilimler Lisesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü spor sporcusu Sümeyye Boyacı geçen aralık ayında Meksika'da düzenlenen Paralimpik Dünya Şampiyonası'nda 0,23 saliseyle üçüncülüğü kaçırarak dördüncü oldu. 5 yaşından bu yana yüzücü olan Sümeyye Boyacı, 26-28 Nisan 2018 tarihleri arasında Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yapılan Açık Su Yüzme Dünya Şampiyonası'nda ise büyük başarı elde ederek sırt üstü yarışlarda 45,92'lik derecesiyle dünya şampiyonluğu kazandı. Aynı şampiyonanın 50 metre kelebek stilinde de 3'üncülüğü elde ederek bronz madalyanın da sahibi olan Sümeyye'yi Eskişehir'e döndükten sonra ilk olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen makamında kabul ederek kutladı. Büyükerşen, Boyacı'ya Cumhuriyet altını vererek başarılarının devamını diledi.

Yüzme havuzundaki arkadaşları da Sümeyye'ye pastalı kutlama yaptı. Yaş pasta üzerindeki mumları söndüren Sümeyye, hedefinin 2020'deki Tokyo Olimpiyatlarında altın madalya kazanmak olduğunu söyledi. Doğuştan iki kolu olmayan Sümeyye şöyle konuştu:

"Yüzmeye 5 yaşında başladım ve 10 yıldır da devam ediyorum. Brezilya'daki yarışmada genel klasmanda dünya birincisi ve üçüncüsü oldum. Bu yarışma bizim çok büyük bir fırsat oldu. Antrenörümün, ailemin burada destekleri çok önemliydi. Benim için çok büyük fedakarlık yaptı hepsi. Bol bol çalışarak bu dereceleri aldık. Bundan sonraki hedeflerim 2020 Tokyo Olimpiyatları ve ileride de ülkeme yararlı bir psikolog olmak. Herkes bir şekilde sporla uğraşması gerekiyor. Özellikle engelliler çok fazla çevreye dahil olmalılar. İnsanları bu konuda bilinçlendirmeliyiz."

Sümeyye Boyacı'nın antrenörü Mehet Bayrak da, "Sümeyye bizi gururlandırdı. Denizi olmayan bir şehirden dünya şampiyonu çıkarttık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Doğum günü kutlamasından görüntüler

- Detaylar

FOTOĞRAFLI