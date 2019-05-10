Dünya şampiyonu Muhsine Gezer, piste geri dönüyor

Sefer TALAY / BURHANİYE (Balıkesir) () - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşayan, INAS 2018 1500 Metre Salon Dünya Şampiyonu Muhsine Gezer, 20 gün süren tedavisinin ardından piste geri dönüyor.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi, Türkiye Spor Hekimleri Derneği Genel Başkanı ve Futbol A Milli Takımı Eski Hekimi Prof. Dr. Metin Ergün’ün gözetiminde tedavi sürecini tamamlayan Gezer, bu ayın sonunda pist antrenmanlarına kaldığı yerden devam edecek. Burhaniye'de tartan pist olmadığını söyleyen antrenör Deniz Erenoğlu, “Tartan pist olmayan Burhaniye’de, sert zeminden kaynaklanan sıkıntılardan dolayı sporcumuz sakatlık yaşadı. Antrenmanlara tekrar başlayacağız. 2 yıldır sporcularımızdan desteğini esirgemeyen Prof. Dr. Metin Ergün’e yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

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