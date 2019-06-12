Dünya şampiyonu boksör İlhami Aydemir'e memleket dopingi

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, ()-

KAYSERİLİ gurbetçi boksör İlhami Aydemir, 3'üncü kez çıkacağı dünya şampiyonluğu maçı öncesi memleketine tatile geldi.

Almanya'nın Köln şehrine göç eden ve burada yaşayan İlhami Aydemir, 1 haftalık tatil için memleketi Kayseri'nin Tomarza ilçesine geldi. 14 yıldır boks yapan 26 yaşındaki Aydemir, 5 senedir Uluslararası turnuvalarda mücadele ediyor. Profesyonel olarak çıktığı 17 maçın 16'sında rakiplerine üstünlük sağlayan İlhami Aydemir, 11 maçı nakavtla kazandı. Şampiyonluk kemerini korumak istediğini ifade eden Aydemir, "İlk Uluslararası derecemi 2017'de Almanya Köln'de yapılan müsabakalarda aldım. Daha sonra Almanya Frechen kentinde yapılan dünya büyükler müsabakasında 66 kiloda dünya şampiyonu oldum. Ekim ayında yapılacak olan müsabakalardan sonra 2020 yılının ilk aylarında unvan koruma maçına çıkacağım. Yine şampiyon olarak kemerimi korumak istiyorum" dedi.

"UNVAN MAÇINI KAYSERİ'DE YAPMAK İSTİYORUZ"

2020 yılının ilk aylarında yapılacak olan unvan koruma maçına Kayseri'de çıkmak istediğini söyleyen gurbetçi sporcu, "Memleketime geldiğimde çok iyi karşılandım. Tomarza ilçesi kaymakamımız ve belediye başkanımıza çok teşekkür ederim. Çok ilgi gördüm. Hemşehrilerim benimle fotoğraf çekinde güzel sözler söyledi, bunu duymak beni mutlu etti. Kayseri'deki iş adamlarımız destek verirse, sponsor olursa burada büyük bir maç yapmış oluruz. Senede 1-2 sefer Kayseri'de büyük organizasyon yapmak istiyoruz. Eğer unvan maçı Kayseri'de olursa çok güzel olur" diye konuştu.

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