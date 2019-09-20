Dünya Şampiyonası'nda yarı finale yükselen Taha Akgül, olimpiyat kotası aldı

ANKARA,() -

Milli güreşçi Taha Akgül, Dünya Güreş Şampiyonası'nda yarı finale çıkarak olimpiyat kotası aldı.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda bugün sabah seansında serbest stil 70,74,92,125 kilolarda eleme ve çeyrek final maçları yapıldı. Avrupa, dünya ve Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, 3 maçını da kazanarak yarı finale yükseldi.

125 kiloda mindere çıkan Taha Akgül, ilk turu seri başı olduğu için maç yapmadan geçti. İkinci turda Moldova'dan Alexandr Romanov 'u 8-0 mağlup eden milli güreşçi adını çeyrek finale yazdırdı. Taha Akgül çeyrek finalde Khasanboy Rakhimov'u da 3-0 yenip yarı finale yükseldi. Milli güreşçi yarı finalde Çinli Zhiwei Deng ile karşılaşacak. Taha Akgül aynı zamanda olimpiyat kotasınıda almış oldu.

92 kiloda Süleyman Karadeniz ilk maçında Azeri Shamil Zubaırov'u son saniyelerde aldığı puanlarla 7-6 yenerek çeyrek finalist oldu. Çeyrek finalde Rus, Alikhan Zhabrailov'a 4-3 yenilen milli güreşçi Rus sporcunun finale yükselmesi durumunda bronz madalya için repesaj maçı yapma hakkını elde edecek.

74 kiloda Soner Demirtaş eleme müsabakasında Romen Maxim Vasilioglo'yu 13-1 sayı tuşu ile yenerek, bir üst tura çıktı. Soner ikinci maçında Azeri Khadzhimurad Gadzhıyev karşısında minderden 5-2 yenik ayrıldı. Azeri güreşçi çeyrek finalde yenildiği için milli güreşçi şampiyonaya veda etti.

70 kiloda Haydar Yavuz ilk maçında Azeri Aghahuseyn Mustafayev'e 10-6 mağlup oldu. Azeri güreşçi bir üst turda yenilince güreşçimiz elendi.

BUSE TOSUN REPESAJI GEÇEMEDİ

Türkiye'yi kadınlar 68 Kg'da temsil eden Buse Tosun dün eleme mücadelesinde İsveç'ten Anna Jenny Eva Maria Fransson'a yenilmişti. İsveçli güreşçi finale yükselince Buse Tosun bronz madalya için repesaj maçları yapma hakkını elde etmişti. Milli güreşçi ilk repesajda Fransız Koumba Selene Fanta Larroque'ye 2-1 öndeyken son 3 saniyede verdiği ihtar puanla mağlup olarak şampiyonaya veda etti.

SÜLEYMAN ATLI FİNALE ÇIKIYOR

57 kiloda mücadelen eden milli güreşçi Süleyman Atlı dün ilk maçında Çinli Shaofeng Liang'ı 12-2 sayı tuşu ile, İkinci turda İtalyan Givi Davidovi'yi 10-0 sayı tuşuyla, çeyrek finalde Sırp Stevan Andria MICIC'i 5-4, yenerek geldiği yarı finalde Kazak Nurislam Sanayev'i 5-3 mağlup ederek finale yükselmişti. Milli sporcu finalde bu akşam Rus Zavur UGUEV ile karşılaşacak. Ayrıca Süleyman Atlı 2020 Tokyo olimpiyatları vizesini de almış oldu.



