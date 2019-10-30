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Dünya Plaj Futbolu Şampiyon Kulüpler Kupası'nın sahibi Flamengo

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Dünya Plaj Futbolu Şampiyon Kulüpler Kupası'nın galibi Brezilya temsilcisi Flamengo takımı oldu. Kleopatra Plajı'nda gerçekleştirilen final gününde Alanya Belediyespor...

SPOR 28.10.2019, 10:14
Dünya Plaj Futbolu Şampiyon Kulüpler Kupası'nın sahibi Flamengo

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()-

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Dünya Plaj Futbolu Şampiyon Kulüpler Kupası'nın galibi Brezilya temsilcisi Flamengo takımı oldu.
Kleopatra Plajı'nda gerçekleştirilen final gününde Alanya Belediyespor takımı Almanya temsilcisi Roctocker Robben takımıyla oynadığı maçı 10-6 kazanarak turnuvayı beşinci tamamladı. Final mücadelesinde ise Brezilya temsilcisi Flamengo, Çin temsilcisi Meizhou Hakka ile karşılaştı. Mücadeleyi 5-3 kazanan Flamengo şampiyon oldu. Şampiyonanın ikincisi Meizhou Hakka olurken, üçüncülüğü ise İran temsilcisi Shahin Khazar ile oynadığı maçta penaltılarla 10-9'luk üstünlük sağlayan İspanya temsilcisi Levante elde etti. Kadınlar finalinde ise İtalya temsilcisi Pavia Lokrians, Polonya temsilcisi Lady Grembeach Lodz'ı 4-3 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Dünya Kulüpler Kupası'nda 'en iyi oyuncu' Meizhou Hakka takımından Leo Martins, 'en iyi kaleci' Flamengo takımından Elinton Andrade ve 'gol kralı' Alanya Belediyespor takımından Filipe seçildi. Kadınlarda ise 'en iyi kaleci' Lady Grembeach Lodz takımından Ana Be, 'en iyi oyuncu' ve 'en çok gol atan oyuncu' ise İtalya temsilcisi Pavia Lokrians takımından Colodetti oldu.
Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Beach Soccer World Wide Ceo'su Juan Cusco ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akıncıoğlu verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Final maçından görüntüler
- Diğer maçlardan detay
- Şampiyon takımın madalyalarının verilmesi
- Kupa töreni

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