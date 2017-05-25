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Dünya Offshore Şampiyonası 2'nci ayağı Adana'da başlıyor

DÜNYA Offshore 225 Şampiyonası'nın ikinci ayağı cumartesi günü Adana'da başlıyor. Organizasyonun ilk gününde Adana Büyükşehir Belediyesi Sıralama Turları için Seyhan Baraj Gölüne inecek olan tekneler pazar günü de Adana Valiliği...

Dünya Offshore Şampiyonası 2'nci ayağı Adana'da başlıyor
DÜNYA Offshore 225 Şampiyonası'nın ikinci ayağı cumartesi günü Adana'da başlıyor. Organizasyonun ilk gününde Adana Büyükşehir Belediyesi Sıralama Turları için Seyhan Baraj Gölüne inecek olan tekneler pazar günü de Adana Valiliği "Adana Grand Prix" için start alacak. Her iki yarışta saat 16.00'da başlayacak.
Adana Yelken Kulübü Başkanı Ziya Alim Koçer liderliğindeki Adana Yelken Kulübü tarafından düzenlenen Dünya Offshore Şampiyonasına katılacak olan tekneler de Adana'ya gelerek son eksikliklerini tamamlıyorlar. Adana organizasyonunda İstanbul Offshore Kulübü Başkanı Uğur Işık sorumluluğunda Serdar Özer, Emre Güler, Esra Şenher ve Atilla Çeker ile birlikte Adana Yelken Kulübü Yönetim Kurulu Genel Sekreteri İlker Danışoğlu görev alıyorlar.
Adana Yelken Kulübü Başkanı Ziya Alim Koçer "Dünya Offshore Şampiyonasının Nisan ayı başında Suudi Arabistan'ın Yanbu kentinde yapılan 1'nci ayağına katılan tekneler İskenderun limanı üzerinden Adana'ya konvoy halinde ulaştı. Tüm Offshore yarış teknelerinin hafta sonu heyecanına hazır hale gelmesi için ekipler büyük bir gayretle çalışıyorlar. Cuma günü öğleden sonra teknelerin şehir tur ile başlayacak olan Adana'daki offshore heyecanı Cumartesi ve Pazar günleri Adana Yelken Kulübü önündeki Seyhan Baraj gölünde oluşturulacak parkurda gerçekleşecek. Dünya Offshore Şampiyonasının Adana Grand Prix yarışına Amerika, Fransa ve İtalya gibi farklı ülkelerden ünlü pilotlar katılacaklar. Dünya Offshore Şampiyonası'nda Suudi Arabistan Grand Prix yarışını kazanan Yuka Yacht ekibi 220 puan ile lider durumda bulunuyor" dedi.

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