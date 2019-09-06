Dünya Motokros Şampiyonası’nın açılışı gerçekleşti

Dünya Motokros Şampiyonası’nın (MXGP) 17’nci ayağının açılış seremoni gerçekleştirildi.Bu yıl 2’ncisi Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası’nın açılışı gerçekleştirildi. Yarın sıralama turları ile start alacak organizasyonda 90’ı yabancı 5 Türk olmak üzere toplamda 95 sporcu kıyasıya mücadeleler verecek. Şampiyona öncesinde düzenlenen açılışa; Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ve çok sayıda davetli katıldı.VALİ TUTULMAZ: MUTLULUĞUMUZ ARTARAK DEVAM EDİYORGeçen yıl başlatmış oldukları ve başarılı şekilde tamamladıkları organizasyonda bu yıl mutluluklarının aratarak devam ettiğini dile getiren Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, ‘’Demek ki güzel bir iş yapılmış, bunun sonucu olarak da sayılar artarak devam ediyor. Tabii bunun bu aşamaya gelmesinde gerek kamu kurum ve kuruluşlarının gerek yöneticilerimizin başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı ile federasyonun sahip çıkmasının önemli bir katkısı var. Biz bu tür organizasyonu geçen yıl yaparak ilimizin konumunu bir üst lige çıkardık’’ dedi.MEHMET ZEYBEK: ÜLKE TANITIMI İÇİN BULUNMAZ BİR FIRSATBu faaliyetin gerek ülke tanıtımı gerekse ilin tanıtımı için bulunmaz bir fırsat olduğunu ifade eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, ‘’Cumhurbaşkanımıza özellikle teşekkür ediyoruz bu organizasyonu himayelerine aldılar. Bizi gerçekten rahatlattılar. Bu güzel organizasyonda yarışacak yarışmacılarımıza kazasız belasız yarış diliyorum’’ diye konuştu.Mehmet Baykan: ‘’Kazasız belasız yarışlar temenni ediyorum’’Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, "Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ile mesai ortaklığımız devam ediyor. Bu organizasyona Türkiye'yi, Bakanlığımızı, Cumhurbaşkanlığımızı inandırdı ve bugün Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde 2’nci Dünya Motokros Şampiyonası burada gerçekleşiyor. Kazasız belasız yarışlar temenni ediyorum’’ şeklinde konuştu.BEKİR YUNUS UÇAR: TÜRK GENÇLİĞİNE VE SPOR TEŞKİLATINA YAKIŞIR BİR ORGANİZASYONUN ALTINA İMZA ATACAĞIZTürkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ise ‘’Geçen yıl bu organizasyonun başarısından dolayıdır ki; ülkemizdeki bütün güzelliklerin mimarı sayın Cumhurbaşkanımız bu yıl organizasyona himaye belgesi verdi. Artık Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen bir organizasyonun onurunu yaşıyor olduk. Umut ediyorum ki; gerek seyirci sayısı ve sportif performans itibariyle gerekse organizasyonun bütünü itibariyle Türk sporuna, Türk gençliğine ve spor teşkilatına yakışır bir organizasyonun altına imza atacağız’’ ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Açıklamalar

- Toplu fotoğraf çekimi

- Genel detaylar