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Dünya Motokros Şampiyonası'nın Trento etabı tamamlandı

Uğur DEMİRKIRDI - Serhan TÜRK, Trento () Dünya Motokros Şampiyonası'nın İtalya'nın Trento şehrindeki yarışı tamamlandı.  MXGP ve MX'de zorlu ve bir o kadar heyecanlı mücadeleye sahne olan Dünya Motokros Şampiyonası'nda ilk 5'e...

Dünya Motokros Şampiyonası'nın Trento etabı tamamlandı

Uğur DEMİRKIRDI - Serhan TÜRK, Trento ()

Dünya Motokros Şampiyonası'nın İtalya'nın Trento şehrindeki yarışı tamamlandı. 
MXGP ve MX'de zorlu ve bir o kadar heyecanlı mücadeleye sahne olan Dünya Motokros Şampiyonası'nda ilk 5'e giren isimler şöyle oldu:

MXGP İLK BEŞ
1. Jeffrey Herlings (NED, KTM) 
2. Clement Desalle (BEL, KAW) 
3. Antonio Cairoli (ITA, KTM) 
4. Romain Febvre (FRA, YAM)
5. Glenn Coldenhoff (NED, KTM)

MX2 İLK BEŞ 
1. Jorge Prado (ESP, KTM)
2. Thomas Covington (USA, HUS)
3. Henry Jacobi (GER, HUS)
4. Vsevolod Brylyakov (RUS, YAM)
5. Pauls Jonass (LAT, KTM)

AFYONKARAHİSAR'DAKİ DÜNYA ŞAMPİYONASI'NIN TANITIMI İTALYA'DA DA YAPILDI

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), İtalya'nın Trento şehrinde yapılan organizasyonda 4 gün boyunca hem Türkiye hem de Afyonkarahisar'ın tanıtımını gerçekleştirdi.
Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18'inci ayak yarışına 1 - 2 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yapacak Afyonkarahisar ile ilgili tanıtımlara "Spor Turizmin Geleceğidir" sloganı ile devam eden TMF, 4 gün boyunca Alplerin güney yamaçlarında yer alan ve Grappa Bölgesi diye adlandırılan Trento'ya bağlı yerleşim alanında stand kurarak tanıtım yapan tek federasyon olarak büyük etki yarattı. Afyonkarahisar Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu, İtalya'nın Trento kentinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle hem Türkiye hem de Afyon'un tanıtımını gerçekleştirirken 
Türkiye yarışını sabırsızlıkla beklediklerini belirten Youth Stream Başkanı Giuseppe Luongo, "Türkiye Motosiklet Federasyonu ile yaptığımız toplantılarda organizasyon olarak ne kadar hazır olduklarını bize ispatladılar. Afyon'daki yarış bu nedenle harika olacak. Türkiye çok büyük bir ülke. Motokros Türkiye'de giderek gelişiyor. Federasyon, yerel yönetim ve uluslararası organizasyon komitesi olarak ilk kez düzenlenecek bu görkemli yarışın sezonun en iyi mücadelesi olmasını bekliyoruz. Buradaki sunumda da gördük ki bu çok mümkün. Motor sporları tutkunları ve Türk seyirciler muhteşem bir yarış izleyecekler" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Spor Toto ve Afyonkarahisar Belediyesi'nin katkıları ile gerçekleşecek MXGP Of Turkey, canlı yayınlarla birlikte 802 milyondan fazla TV izleyicisine ulaşacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Trento'daki motokros pistinin görüntüleri, yarışlardan görentüler, yaşanan kaza anı...
- Youth Stream Başkanı Giuseppe Luongo'nun açıklamaları
- Lansmandan görüntüler
(FOTOĞRAFLI)

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