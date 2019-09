Dünya Motokros Şampiyonası'nda son hazırlıklar yapılıyor

TMF Teknik Asbaşkanı Ogün Baysan: Hazır durumdayız

Pist birinciliği unvanını elimizden bırakmak istemiyoruz

Çok uzun yıllar MXGP'yi burada ağırlamak isteriz

Şampiyona 1.8 milyar insana ulaşacak

Sıfır Atık projesiyle çevreyi ve doğayı ön planda tuttuk

Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) 17'nci ayağı yarın Afyonkarahisar'da start alacak. Bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek organizasyonda 90'ı yabancı 5'i Türk toplamda 95 sporcu 4 kategoride şampiyonluk mücadelesi verecek.

Geçtiğimiz yıl Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından en iyi pist unvanı da alan şampiyona öncesinde Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Teknik Asbaşkanı Ogün Baysan, Demirören Haber Ajansı'na () açıklamalarda bulundu.

Çok uzun yıllar MXGP'yi Türkiye'de ağırlamak istediklerini belirten Ogün Baysan, 7 kıtada 178 ülkede yapılacak yayınlarla 1.8 milyar insana ulaşacaklarını ifade etti.

''PİST BİRİNCİLİĞİ UNVANINI ELİMİZDEN BIRAKMAK İSTEMİYORUZ''

Şampiyona öncesinde son hazırlıkların yapıldığını ve pistin de şu anda tamamen yarışa hazır durumda olduğunu belirten Ogün Baysan, 'Bütün yabancı ekipler geldi. 90 yabancı, 5 de Türk yarışçımız bu şampiyonada start alacak. Pistin kabartması yapıldı, şu anda da sulama işlemi yapılıyor. Start kapılarında testler yapılıyor. Pistimiz aynı zamanda 13 büyük rampadan, küçük kesicilerden ve yaslamalardan oluşuyor. Geçen sene bizi Türkiye olarak sevindiren en büyük şey pistimizin dünyada birinci seçilmesiydi. Bu sene de çok çalıştık ve o unvanı elimizden bırakmak istemiyoruz İnşallah da o unvan bizde kalacak'' dedi.

''ÇOK UZUN YILLAR MXGP'Yİ BURADA AĞIRLAMAK İSTERİZ''

Şampiyonanın bu sene Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilmesinin kendilerini farklı bir şekilde motive ettiğini ifade eden Ogün Baysan, ''İnşallah bundan sonra Afyon'da seri olarak 2'ncisini yaptığımız yarışın 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci senelerini kutlarız. Biz en son dünya şampiyonasında Almanya Leipzig'e gittiğimizde 40'ıncı yılını yapıyorlardı, tabii ki bu kadar emek, bu kadar çalışma var. Gönül ister ki çok uzun yıllar MXGP'yi burada ağırlamak isteriz'' diye konuştu.

''ŞAMPİYONA 1.8 MİLYAR İNSANA ULAŞACAK''

Şampiyonanın 7 kıtada 178 ülkede yayınlanacak olduğunu ifade eden Ogün Baysan, ''1.8 milyar insana ulaşacak. Yarışın dışında tabii destekleyici olarak festivallerimiz var, 3 tane konserimiz var. Bu sene gerçekten geçen senenin üzerine koyarak geldik. Bundan sonra da hep üzerine koyacağız. Geçen sene Uluslararası Motosiklet Federasyonu'nun (FIM) söylediği bir şey var, 'üzerine ne koyacaksınız seneye' diye merak ettiler. Çünkü her şeyi yapmışsınız dediler. Tüm ülkelerden daha güzel bir pist hazırladık'' şeklinde konuştu.

''SIFIR ATIK PROJESİYLE ÇEVREYİ VE DOĞAYI ÖN PLANDA TUTTUK''

Bu sene 'Sıfır Atık' projesini de organizasyona dahil ederek çevreyi ve doğayı ön planda tuttuklarını diye getiren Ogün Baysan, şu ifadeleri kullandı:

''Atıklarımızı kontrol altında tuttuk. Bunun için her şeyiyle örnek olan bir pist olsun istedik. Yoksa sadece yarışta çok güzel bir ambiyans yaratıp çevreye zarar vermek zaten sporcunun ve sporu seven kişinin yapmayacağı şeyler. Biz de bu konuda hassas davrandık. İnşallah artı bir ödül ve avantaj katar bize.''

TÜRKİYE'DEN 5 SPORCU PİSTTE MÜCADELE EDECEK

Dünya Motokros Şampiyonası'nda Türkiye'yi 5 sporcu temsil edecek. MXGP'de Şakir Şenkalaycı, Murat Başterzi ve Mehmet Çelik, MX2 sınıfında ise Emircan Şenkalaycı ile Mustafa Çetin piste çıkacak.

