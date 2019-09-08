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Dünya Motokros Şampiyonası'nda heyecan sürüyor
Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) 17'nci ayağı, nefes kesen yarışlarla devam ediyor. Afyonkarahisar'da, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen şampiyonanın son günü de büyük çekişmeye sahne olan yarışlarla...
SPOR 08.09.2019, 12:04
Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) 17'nci ayağı, nefes kesen yarışlarla devam ediyor.
Afyonkarahisar'da, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen şampiyonanın son günü de büyük çekişmeye sahne olan yarışlarla sürüyor. Motokrosçular zorlu parkurlarda hünerlerini sergilerken izleyiciler de büyük heyecanla yarışları takip ediyor. Şampiyona bu akşam yapılacak ödül töreni ile sona erecek.
Afyonkarahisar'da, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen şampiyonanın son günü de büyük çekişmeye sahne olan yarışlarla sürüyor. Motokrosçular zorlu parkurlarda hünerlerini sergilerken izleyiciler de büyük heyecanla yarışları takip ediyor. Şampiyona bu akşam yapılacak ödül töreni ile sona erecek.
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|5
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|3
|5
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|4
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|4
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|2
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|3
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|1
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|1
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|-5
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|P
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|4
|12
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|4
|10
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|8
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|5. Arsenal
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|4
|7
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|7
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|4
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|4
|5
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|4
|4
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|4
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|4
|4
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|4
|4
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|4
|4
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|3
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|3
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|3
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|4
|1
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|O
|P
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|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
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|3
|7
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|3
|6
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|5
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|5
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|4
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|4
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|3
|4
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|3
|3
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|3
|3
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|2
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|3
|2
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|3
|1
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|1
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|3
|0