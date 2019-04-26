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Dünya Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar'da

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - CUMHURBAŞKANLIĞI himayesinde bu yıl ikincisi düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek. Afyonkarahisar'da 6- 8 Eylül günlerinde yapılacak Dünya Motokros Şampiyonası'nın...

Dünya Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar'da

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () -

CUMHURBAŞKANLIĞI himayesinde bu yıl ikincisi düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek.
Afyonkarahisar'da 6- 8 Eylül günlerinde yapılacak Dünya Motokros Şampiyonası'nın lansmanı Afyonkarahisar Belediyesi'nde yapıldı. Toplantı, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban ve TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke katıldı.
TMF Başkanı Uçar, ülkenin tanıtımına sağladığı katkı, sportif başarı ve organizasyonun kusursuzluğu dolayısıyla şampiyonanın Cumhurbaşkanlığı himayesine alındığını söyledi. Büyük bir onur ve gurur duyduklarını dile getiren Uçar, "Sportif manada bu işin hamallığını yapan biz federasyon çalışanları için çok güzel bir onur oldu. Bir spor organizasyonunun Cumhurbaşkanlığı himayesine alınması ender bir olaydır" dedi.
Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de 6- 8 Eylül'de gerçekleştirilecek organizasyonun kente büyük katkı sağlayacağını söyledi.
Vali Mustafa Tutulmaz da Afyonkarahisar'da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nın 17. ayağının Cumhurbaşkanlığı himayelerine alındığını söyledi. Afyonkarahisar'ın isminin marka olarak tanıtılmasına yarışmanın büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Vali Tutulmaz, "Afyonkarahisar adına büyük bir mutluluk duyuyoruz. Afyonkarahisar artık bu organizasyonla lig atlamıştır. Uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapabilen ülkemizdeki birkaç vilayetlerden birisiyiz. Bu yıl halkımızdan büyük bir destek bekliyoruz. Bu tür organizasyonlarda halk destek verdikçe sürekli olur" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Toplantı salonundan detay
- Toplantıya katılanlardan detay
- Genel detaylar
- Uçar'ın konuşması
- Belediye Başkanı Zeybek'i konuşması
- Vali Tutulmaz'ın konuşması

(FOTOĞRAFLI)

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