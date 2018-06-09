Dünya kupası tarihine geçen 'enler'

İSTANBUL,()
2018 FIFA Dünya Kupası öncesinde kırılmayı bekleyen birçok yeni rekor var. Kupada yer alan en yaşlı oyuncu tanıdık bir isim Galatasaray'ın eski kalecisi Faryd Mondragon (43) iken, Rusya'da düzenlenecek dünya kupasında bu rekor bir başka kaleci Mısırlı Essam El-Hadary'e (45) geçecek gibi görünüyor. Dünya kupasına en çok katılan takım Brezilya olurken, kupayı en çok ülkesine götüren takım yine sambacılar oldu.
Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21'inci dünya kupası öncesi kupa tarihine damga vurmuş 'kupanın enleri' şu şekilde:
Bir Dünya Kupası'nda en çok gol atan futbolcu: Just Fontaine (Fransa) 13 gol 1958 Dünya Kupası
İlk Gol: Lucien Laurent (Fransa)
En çok kart gören futbolcu: Zinedine Zidane (Fransa) 4 sarı kart 2 kırmızı kart
En yaşlı futbolcu: Faryd Mondragon (Kolombiya) 43 yıl 3 gün 1982 Dünya Kupası
En genç futbolcu: Norman Whiteside (Kuzey İrlanda) (17 yıl 41 gün) 1982 Dünya Kupası
En çok şampiyon olan teknik direktör: 1934 Dünya Kupası ve 1938 Dünya Kupası Vittoria Pozzo (İtalya)
Final oynayıp hiç kazanamayan ülke: Hollanda 3 kez
En çok şampiyon olan futbolcu: Pele 3 kez
Bir maçta en çok gol atan futbolcu: Oleg Salenko (Rusya) 5 gol
En düşük seyircili maç: 1930 Dünya Kupası Romanya-Peru 300 taraftar
En yüksek seyircili maç: 1950, Brezilya:1 - Uruguay:2 199.854 kişi
En yüksek seyircili final maçı: 1986 Dünya Kupası Arjantin-Batı Almanya
Gol atan en yaşlı futbolcu: Roger Milla (Kamerun) 42 yıl 39 gün
Gol atan en geç futbolcu: Pele 1958 Dünya Kupası Brezilya-Galler 17 yaş 239 gün
En çok Dünya Kupası'na katılan futbolcular: Antonio Carbajal (Meksika), Lothar Matthaus (Almanya), Gianluigi Buffon (İtalya) (5 kez)
En genç kaptan: 1990 Dünya Kupası ABD'li Tony Meola 21 yaş 109 gün
En çok gol atılan maç: Avusturya-İsviçre 7-5 1954 Dünya Kupası
En çok gol atan futbolcu: Miroslav Klose (Almanya) 16 gol
En az gol atarak gol kralı olan futbolcu: Garrincha (Brezilya) 4 gol
En çok maçta forma giyen futbolcu: 25 maç Lothar Matthaus (Almanya)
En çok gol atılan Dünya Kupası: 1998 Fransa, 2014 Brezilya (171 gol)
Bir maçta en çok gol atan takım: 1982 Dünya Kupası Macaristan 10-1 El Salvador
1954 Dünya Kupası Macaristan 9-0 Güney Kore
1974 Dünya Kupası Yugoslavya 9-0 Zaire
En çok şampiyon olan takım: Brezilya
En çok maç kazanan takım: Brezilya
En çok final oynayan ülkeler: Almanya 8 kez
Finalde en çok kaybeden ülke: Almanya - 4 kez
En çok maç oynayan takım: Almanya - 106 karşılaşma
En hızlı hat-trick yapan: Laszlo Kiss Macaristan-El Salvador 1982 Dünya Kupası 69, 72, 76'ncı dakikalarda
Birbirleriyle en fazla maç yapan takımlar: İsveç - Brezilya (7 kez)
Finalde en çok karşılaşan takımlar: Arjantin-Almanya (3 kez)
En çok sarı kartın çıktığı maç: 2006 Dünya Kupası Portekiz-Hollanda 16 sarı kart
En yaşlı şampiyonluk yaşayan oyuncu: 1982 Dünya Kupası Dino Zoff İtalya 40 yaşında
En çok sarı kart gören ülke: Arjantin 107
En çok kırmızı kart gören ülke: Arjantin 10
Dünya Kupası'nda kendi kalesine ilk gol atan: 1938 Dünya Kupası Almanya-İsviçre (İsviçreli Ernst Lötscher)
Dünya Kupası'nda ilk penaltı golü: 1930 Dünya Kupası Meksika-Arjantin (Meksikalı Manuel Rosas)
Dünya Kupası'nda iki farklı ülke formasıyla gol atan tek futbolcu: Robert Prosinecki (1990'da Yugoslavya formasıyla Birleşik Arap Emirlikleri'ne, 1998'de ise Hırvatistan ile Jamaika'ya gol atmıştır)
RUSYA 2018'E GELİNCE...
Rusya'da düzenlenecek dünya kupasına katılan ülkeler arasından bir değerlendirme yapıldığında ise şu bilgiler elde ediliyor:
En Yaşlı Oyuncu
Essam El Hadar - Mısır - 45 Yaşında
En Genç Oyuncu
Daniel Arzani - Avustralya - 19 Yaşında
En Çok Milli Olan Oyuncu
Rafa Marquez - Meksika - 1468 Dakika
En Çok Gol Atan
Thomas Müller - Almanya - 10
En Az Gol Yiyen Kaleci
Manuel Neuer - Almanya (13 maçın 7'sinde gol yemeden tamamladı.)
En Çok Kart Gören Oyuncu
Rafael Marquez (Meksika-6 sarı 1 kırmızı kart)
Kendi Liginden Milli Takıma En Çok Oyuncu Çağıran Ülke
İngiltere - 23
En Çok Futbolcu Gönderen Takım
Manchester City -16
En Çok Futbolcu Gönderen Ülke
İngiltere
En Çok Futbolcu Gönderen Lig
İngiltere Premier Ligi 107
En Yüksek Yaş Ortalaması
Kosta Rika - 29.6
En Genç Yaş Ortalaması
Nijerya - 25.9
2018'DE EN PAHALI TAKIM FRANSA
2018 FIFA Dünya Kupası'nda en değerli kadroya sahip takım 1.08 milyar Euro ile Fransa olurken, Panama ise 8.43 milyon Euro ile piyasa değeri en düşük takım oldu.
Öte yandan dünya yıldızları Messi, Neymar ve Ronaldo'nun toplam değeri 9 ülkenin toplam oyuncu değerinden yüksek.
(FOTOĞRAFLI)
(Araştırma: İbrahim Alioğlu, Buse Nur Arslanoğlu, Fatih Uzuner, Doğanay Yavuz)