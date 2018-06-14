Dünya Kupası, Putin'in konuşması ile başladı

Siyamend KAÇMAZ / MOSKOVA, ()

Rusya'da Dünya Kupası'nın açılışını Devlet Başkanı Vladimir Putin gerçekleştirdi. Putin, futbolun Rusya'da sadece bir spor dalı olmadığını ve Rusların futbolu gerçekten çok sevdiklerini söyledi.

"Efsanevi stadyum Lujniki'nin misafirlerini, FIFA Dünya Kupası'nın tüm fan alanlarında toplanan herkesi, bizi televizyonda ve internette gören herkesi selamlıyorum" diyen Putin şöyle konuştu: "Sizleri, bu büyük çok uluslu dünya futbol ailesini dünya turnuvasının başlaması nedeniyle tebrik ediyorum. Bu büyük spor etkinliği ilk kez Rusya'da düzenleniyor ve biz bundan dolayı çok mutluyuz. Ülkemizde futbol sadece bir spor dalı değil, burada futbolu gerçekten seviyorlar. Ve bu ilk görüşte, Rusya'da 1897 yılında gerçekleşen ilk resmi maçta yaşanan aşk. Bu büyük etkinliği evimizde düzenlemek için ciddi şekilde hazırlandık ve taraftarların, sporcuların ve uzmanların bu büyük futbol bayramı atmosferine dahil olmaları, misafirperver Rusya'da bulunmaktan mutlu olmaları ve burada yeni arkadaşlar edinmeleri için elimizden geleni yaptık."

"SPORUN BÜYÜK GÜCÜ VAR"

"Hadi bir düşünelim, hiç abartmıyorum biz futbol severlerin sayısı dünyada milyarlarca insan. Nerede yaşarsak yaşayalım, hangi geleneklere uyarsak uyalım hepimizi futbol aşkı tek bir takımda birleştiriyor. Bu yüzden bu takımın tüm üyeleri birbirlerini iyi anlıyorlar ve hissediyorlar. Dil farklılıkları, ideoloji ve din farklılıklarının geçersiz olduğu bu birlikte futbolun, genel olarak sporun büyük gücü var. Bizim görevimiz sporun gelişmesi, barışın güçlenmesi ve halklar arasındaki anlayışın güçlenmesi adına gelecek nesiller için bu gücü korumak ve bu birliği korumaktır. Tüm takımlara başarılar, taraftarlara ise unutulmaz anılar biriktirmeleri dileğiyle. Rusya'ya hoşgeldiniz!"

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