Dünya Kupası'nın altın eldivenleri

İSTANBUL,()

Dünya Kupası tarihi boyunca futbol severler unutulmaz anlar yaşarken, kimi atılan goller yıllarca hafızalardan silinmemiş kimi kurtarışlar senelerce konuşulmuştu. Bu kurtarışların arkasında daima takımın ve taraftarların güven duyduğu kaleciler oldu. Bu isimler an gelir takımı şampiyonluğa biraz daha yaklaştırırken an gelir kurtardığı tek bir penaltıyla kupayı kazandırabilir.

Bu yıl Rusya'da düzenlenecek olan 2018 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala futbol severler heyecanla beklemeyi sürdürürken turnuva boyunca biz de birbirinden önemli isimlere tanık olacağız. İşte o kalecilerden bazıları...

ALMANYA'NIN KALESİ GÜVEN VERİYOR

Uzun yıllardır Almanya Milli Takımı'nın kalesini koruyan Manuel Neuer, yaşadığı metatars kırığı sonrası sezonu kapatarak geçtiğimiz yıl takımı Bayern Münih'te yalnızca 3 karşılaşmada forma giyebildi.

Ancak teknik direktör Joachim Löw'ün vazgeçilmezi olan tecrübeli file bekçisi, son hazırlık karşılaşması Suudi Arabistan maçında kadrodaki yerini alarak kalesini korusa da 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ilk 11'de olmak için Barcelona'da görev alan Ter Stegen ile mücadele edecek. Bu yıl Katalan ekibinde çıktığı 48 maçın 24'ünde kalesini gole kapatan Ter Stegen başarılı performansıyla güven verirken, Neuer'in tecrübesi de Almanların içini rahatlatıyor.

SAMBACILAR, TRANSFERİN GÖZDESİ

İngiltere Premier Ligi'nde sezonu şampiyon kapatan Manchester City'nin file bekçisi Ederson'un yanı sıra Roma forması giyen Alisson, 2018 FIFA Dünya Kupası karşılaşmalarında Brezilya'nın kalesini devralmak için mücadele edecekler.

Kulübü ile sözleşme yenileyen ve 2025 yılına kadar Manchester City'de görev alacak olan Ederson ve İtalyan ekibinde gösterdiği performansla dev kulüpleri peşine takan Alisson, ülkelerine şampiyonluğu getirmek için ter dökecek.

DE GEA, İLK KEZ FORMA GİYECEK

14 yıl boyunca İspanya Milli Takım'ın kalesini koruyan 37 yaşındaki Iker Casillas'tan 2014'te formayı devralan David De Gea, İngiltere Premier Ligi'nde Manchester United formasıyla gösterdiği başarılı performansla ülkesinin 2018 FIFA Dünya Kupası kadrosunda da yer aldı. Turnuvanın favori takımlarından olan İspanya'nın file bekçisi De Gea, milli takım formasıyla çıktığı 29 karşılaşmada henüz gol yemezken, 27 yaşındaki file bekçisi bu yıl ilk kez bir Dünya Kupası karşılaşmasında görev alacak.

BELÇİKA'NIN KALESİ GÜVENDE

Premier Ligi'nde bu yıl zirveden bir hayli uzak kalarak ligi şampiyon Manchester City'nin 30 puan gerisinde tamamlayan Chelsea'de forma giyen Thibaut Courtois, Dünya Kupası'nda ülkesi Belçika'nın kalesini koruyacak. Kulübünde bu yıl sevinç yaşayamayan Belçikalı, ülkesi için mücadele edecek.

8 MAÇTA GOL YEMEDİ

Premier Ligi takımlarından Tottenham forması giyen Fransız kaleci Hugo Lloris, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesinin en önemli isimlerinden biri olacak. Lloris, daha önce milli takım formasıyla çıktığı 8 Dünya Kupası karşılaşmasında da kalesini gole kapatmayı başardı.

ŞAMPİYON KALECİ

Süper Lig'de Galatasaray forması giyen ve bu yıl Sarı-Kırmızılıların yaşadığı şampiyonlukta yaptığı kritik kurtarışlarla önemli pay sahibi olan Fernando Muslera, bu kez ülkesi için mücadele edecek. Galatasaray'da çıktığı 38 maçın 14'ünde kalesini gole kapatan Uruguaylı yıldız, milli takımı için de başarılı bir performans sergilemek adına ter dökecek.

2009 yılından bu yana Uruguay Milli Takımı'nın formasını giyen 31 yaşındaki file bekçisi, 96 karşılaşmada görev aldı.

TAKIMIN EN ÖNEMLİ İSMİ

Bu sezon Real Madrid formasıyla toplamda 44 maça çıkarak başarılı bir performansa imza atan Keylor Navas, İspanyol ekibiyle Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmıştı. Ülkesi Kosta Rika'nın en güvendiği isimlerin başında gelen 31 yaşındaki file bekçisi 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesi için mücadele edecek.

ÜLKELERİ İÇİN SAHADALAR

2018 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya gibi ülkelerine şampiyonluk kazandırmak adına mücadele edecek olan milli takımlar için bu gayret öncelikle kaleden başlayacak.

2003 yılında FIFA tarafından geleceğin kalecisi olarak gösterilen ve Avrupa'nın dev kulüpleri tarafından da izlenen 32 yaşındaki Igor Akinfeev, bu sezon CSKA Moskova'da 44 karşılaşmada forma giydi. Kulübünde başarılı bir performans sergileyen Akinfeev, bu kez Rusya Milli Takımı için mücalede edecek.

Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 47 maçta görev alan İsviçre Milli Takımı'nın file bekçisi Roma Burki, istikrarlı bir form grafiği çizmiyor olsa da ülkesinin inandığı isimlerden biri olacak.

Belçıka'nın Standart Liege takımında forma giyen Meksikalı Guillermo Ochoa, bu sezon 38 maçta forma şansı bulurken takımı adına başarısız bir performans sergileyerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Ancak 32 yaşındaki tecrübeli kaleci ülkesi Meksika için başarılı bir performansa imza atmak adına elinden geleni yapacak.

